Conclusa la XXIX Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale. Tutti i premiati

Si è conclusa sabato 30 novembre 2024 la XXIX Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio di Spoleto.

I 36 Cortometraggi iscritti hanno impegnato le Giurie del Premio nelle varie fasi di valutazione e, durante la cerimonia conclusiva, tra i Finalisti vincitori del PREMIO “GIURIA DI SELEZIONE”:



TITOLO (REGIA)

Il racconto di Ester (Simone Barletta)

Lucy (Roberto Pili)

Il giorno dopo (Giacomo Talamini)

Mara mira il mare (Mario Boccuni)

A new world (Andrea Stomeo)

Il Muro (Linda Fratini)

Tutto ancora da scrivere (Enrico Francese)

Tornare a vivere (Marco Rota e Ivan Adami)



sono stati svelati i vincitori degli ulteriori riconoscimenti:



PREMIO GIURIA DEI GIOVANI “MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”

PREMIO DELLA GIURIA DI QUALITÀ “CITTÀ DI SPOLETO”

PREMIO “CORTO D’EVASIONE”

al cortometraggio

“Tornare a vivere” di Marco Rota e Ivan Adami



PREMIO “IN CAMMINO”

al cortometraggio

“Il Muro” di Linda Fratini



Sono intervenuti alla Cerimonia, oltre ad una rappresentanza della Giuria dei Giovani ed una della Giura dei giovani rifugiati-richiedenti asilo, la Presidente della Cooperativa Sociale Il Cerchio Serenella Banconi, l’educatrice presso la Casa di Reclusione di Spoleto Sabrina Galanti e l’Assessore Danilo Chiodetti del Comune di Spoleto che, oltre a portare i saluti delle rispettive Amministrazioni, hanno avuto anche parole di elogio per tutti i cortometraggi Finalisti e per i loro Autori.



Tra i pubblici ringraziamenti dovuti dall’Organizzazione, si vogliono evidenziare quelli

– alle Direzioni ed agli insegnanti di tutte le scuole che hanno accolto la nostra proposta e, naturalmente, alle centinaia di ragazze e ragazzi che hanno partecipato alla GIURIA DEI GIOVANI “PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”

*Scuola Secondaria di 1° grado “Melanzia” di Montefalco

*I.I.S. “SANSI – LEONARDI – VOLTA” di Spoleto (Liceo Classico, Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico “Pontano Sansi”; Liceo Scientifico “Alessandro Volta”; Liceo Artistico “Leoncillo Leonardi”)

*Istituto Superiore IPSSART “G. De Carolis” (Alberghiero) Sede di Spoleto e Sede di Cascia-Roccaporena

*I.I.S. “G. SPAGNA – F.LLI CAMPANI” di Spoleto

– alla Direzione, agli Operatori ed ai Collaboratori tutti, a vario titolo, della Casa di Reclusione di Spoleto ed ai detenuti che hanno partecipato alla GIURIA DEL PREMIO “CORTO D’EVASIONE”

– alla GIURIA DI QUALITÀ PREMIO “CITTÀ DI SPOLETO” quest’anno composta da Stefano Alleva (regista), Simona Bonini Baldini (docente di Discipline audiovisive e multimediali presso il Liceo Artistico dell’ISS Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto), Daniele Dottorini (giornalista, scrittore, critico cinematografico, professore associato di cinema presso l’Università della Calabria), Jacopo Fioretti Raponi (critico cinematografico), Marco Martani (autore, produttore, regista e sceneggiatore), Roberto Rapastella (scrittore, ideatore di Spoleto Calling), Ewa Spadlo (attrice e docente di recitazione)

– al Comune di Spoleto per il patrocinio ed il suo contributo

– alla rete SAI-Sistema Accoglienza ed Integrazione (nei comuni di Spoleto e Castel Ritaldi) del Ministero dell’interno che in Italia gestisce i progetti di accoglienza, di assistenza e di integrazione dei richiedenti asilo a livello locale ed ai giovani rifugiati-richiedenti asilo che hanno partecipato alla GIURIA DEL PREMIO “IN CAMMINO”

– grazie infine al BANCO DESIO che, da diversi anni ormai, aiuta questa nostra iniziativa sociale e culturale.

Un ultimo “grazie” va, indistintamente, a tutti gli Autori che hanno partecipato a questa XXIX edizione e che, di fatto, l’hanno resa possibile.



Per tutti, l’appuntamento è per il 2025 con la XXX Edizione!