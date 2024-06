Conclusa la stagione sportiva della Giromondo Basket

Tre final four raggiunte, due finali giocate e una vinta. Questi i risultati raggiunti nel corso della stagione sportiva 2023-2024 dalla ASD Giromondo Basket di Spoleto che, in occasione della conclusione delle competizioni ha festeggiato insieme agli atleti e alle loro famiglie.

Un’occasione non solo per fare il punto sulle attività svolte, ma anche per condividere un percorso di crescita sportiva e professionale che, come ogni anno, bambini e ragazzi, insieme agli allenatori ed ai dirigenti della società.

“Il primo ringraziamento va alle nostre squadre, che continuano a crescere, a divertirsi e ad ottenere risultati importanti. Un lavoro reso possibile grazie alla dedizione degli allenatori e dei dirigenti della società, ma soprattutto ai genitori dei nostri atleti. Senza l’impegno quotidiano delle famiglie nulla potrebbe essere fatto – sono state le parole di Juri Cerasini – Da parte nostra mettiamo tutto l’impegno possibile per avere un ambiente positivo che possa essere utile alla crescita umana e sportiva dei ragazzi”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale – ha aggiunto Cerasini – perché sia la parte politica che gli uffici con cui ci relazioniamo quasi quotidianamente garantiscono piena collaborazione, supportandoci costantemente nelle nostra attività”.

Alla festa di fine stagione hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti e il vicesindaco Stefano Lisci che nel congratularsi per gli ottimi risultati raggiunti, hanno voluto ringraziare la ASD Giromondo Basket per l’attenzione e la professionalità con cui tutti continuano, attraverso l’insegnamento della disciplina sportiva, ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita e di maturazione.