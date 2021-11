Conclusa la seconda edizione del corso di panificazione ad Ancarano di Norcia

Lo chef Simone Celesti guida i suoi allievi nella conoscenza dell’antica arte della panificazione. Foto

Si è conclusa ieri, 9 novembre, la seconda edizione del corso di panificazione dello chef Simone Celesti. Il corso, promosso dalla Proloco di Ancarano di Norcia, in collaborazione con la comunanza Agraria di Ancarano e l’agriturismo La Cascina delle Viole ha visto la partecipazione di ben 22 allievi. Gli argomenti trattati durante le lezioni sono vari: si parte dalla conoscenza delle farine e dei lieviti, fino ad arrivare al prodotto di panificazione concluso, che ad ogni lezione gli studenti hanno avuto modo di degustare con soddisfazione. I ringraziamenti del docente vanno in particolare al Presidente della Proloco Venanzio Santucci, al Presidente della Comunanza Agraria Romeo Canali, e alle coordinatrici del corso Andreina Graziosi e Valeria Iucci. Al temine del corso è avvenuta la consegna dei diplomi agli allievi, entusiasti per aver partecipato a questa brillante iniziativa formativa, che mantiene viva una tradizione importante per il nostro territorio come l’arte di fare il pane.