Conclusa la prima edizione di ‘Letture al parco’

Sette incontri ed oltre 200 bambini: successo per l’iniziativa della Biblioteca “Carducci”

Sette incontri per una partecipazione di oltre 200 bambini. È stata un successo la prima edizione di “Letture al parco”, l’iniziativa organizzata dalla Biblioteca “Carducci” per l’estate 2021 e dedicata alle famiglie e ai bambini fino ai 10 dieci anni.

Un calendario di appuntamenti e letture ad alta voce che ha avuto il Parco Chico Mendes come location principale e, in occasione dell’ultimo incontro del 5 settembre, lo spazio verde del Fuori Festival sotto la Rocca Albornoz, Official Meeting Point del Festival dei Due Mondi.

La collaborazione con il “Fuori Festival”, che dal 2015 si impegna non solo a dare sostegno ad artisti locali ed internazionali, ma anche ad avvicinare le nuove generazioni a diverse forme di arte e a trasferire conoscenze e competenze in ambito musicale, etico e culturale, ha permesso di ideare e organizzare spazi e attività diverse per i bambini.

Quattro infatti i corner realizzati per la giornata conclusiva. Nel “Corner della Lettura” i partecipanti hanno potuto ascoltare le storie lette ad alta voce e sfogliare i diversi libri messi a loro disposizione dalla Biblioteca. Nel “Corner Strumentale” il Maestro Roberto Carlini ha introdotto i bambini al mondo del ritmo attraverso batteria e percussioni, mentre nel “Corner Interattivo”, curato da Gianfilippo Fibraroli, i bambini hanno potuto interagire con la musica elettronica.

Infine nel “Corner di Ascolto” Alfredo Trastulli (in arte F.T.G.) ha presentato uno show caratterizzato da sonorità totalmente estranee al mondo infantile. L’artista ha portato un live basato sulla sintesi sonora, processo che, grazie all’uso di diversi strumenti, consente di generare artificialmente dei suoni.

L’iniziativa è stata finanziata dal Centro per il Libro e la Lettura e rientra tra le azioni per la promozione della lettura della Biblioteca Carducci all’interno del progetto “Città che Legge”.