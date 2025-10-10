Conclusa con successo l’esercitazione di emergenza alla Italmatch Chemicals

Nella giornata del 9 ottobre, presso lo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante Italmatch Chemicals S.p.A. di Spoleto, si è svolta un’esercitazione di emergenza congiunta, finalizzata a testare le procedure di sicurezza e la capacità di risposta in caso incidente.

Lo scenario operativo simulato ha riguardato un rilascio accidentale di pentasolfuro di fosforo, determinato dalla rottura di un imballo durante le operazioni di movimentazione nei pressi dei magazzini di stoccaggio, con il conseguente sviluppo di incendio e la dispersione di fumi tossici e corrosivi.

Oltre al personale interno di Italmatch, all’esercitazione hanno preso parte alcune squadre operative del Comando VVF di Perugia, coordinate dal Responsabile del Servizio di Guardia Provinciale, che ha assunto il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi (D.T.S.).

Rappresentanti della Direzione Regionale VVF Umbria, di Arpa Umbria e di Inail UOT-Terni hanno, altresì, presenziato in qualità di osservatori.

L’attività si è svolta in modo ordinato e controllato, consentendo di verificare l’efficacia del piano di emergenza interna, la tempestività delle comunicazioni e la sinergia tra l’azienda, i Vigili del Fuoco e le Autorità competenti.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni di prevenzione e gestione delle emergenze industriali, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza e garantire una risposta tempestiva e coordinata in caso di eventi incidentali.