Concessione di contributi ad enti ed associazioni

Le richieste dovranno essere presentate entro mercoledì 21 dicembre

Concessione di contributi ad enti e associazioni per la realizzazione di iniziative di interesse generale e senza fine di lucro. È in scadenza l’avviso pubblicato dal Comune di Spoleto, il termine è fissato per mercoledì 21 dicembre, che permette di ottenere una serie di vantaggi economici nei settori socio-assistenziale, culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, impegno civile e umanitario, sviluppo turistico ed economico.

Per il 2022 il Comune di Spoleto può erogare contributi fino all’importo massimo complessivo di € 25.000,00: il 15%, pari a € 3.750,00, è destinato ad attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale; il 10% ad attività per lo sviluppo di politiche giovanili (€ 2.500,00); per le attività culturali e celebrative è previsto un altro 15% (€ 3.750,00), mentre a quelle educative e scolastiche andranno € 2.500,00 (10% ).

Un 10%, ossia € 2.500,00 ciascuno, riceveranno le attività di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale, quelle di tutela e valorizzazione dell’ambiente e quelle di promozione delle relazioni internazionali e iniziative di sviluppo turistico. Alle attività per la promozione della conoscenza dell’identità e della memoria locale è destinato il 5%, pari a € 1.250,00.

Per quanto riguarda le richieste saranno ammissibili quelle riferite non alla ordinaria attività dell’associazione o dell’ente, ma a specifici progetti, eventi, manifestazioni svolti o da svolgere nell’anno 2022 e legate ad un’unica area di intervento.

I finanziamenti erogabili si suddividono in contributi, occasionali o continuativi diretti a favorire attività o iniziative per le quali il Comune sostiene solo una parte dell’onere complessivo e vantaggi economici indiretti, ossia contributi in forma di prestazioni e servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate.

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile nel sito istituzionale dell’ente – https://bit.ly/3FLPnuO – e potrà essere spedito tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o consegnato direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Spoleto, in piazza del Comune n. 1.

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 21 dicembre 2022.