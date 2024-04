Concerto per la Pace, successo al Nuovo-Menotti

Tutto esaurito alla Sala XVII Settembre. Le parole del vicesindaco Stefano Lisci e di Mons. Renato Boccardo

Venerdì 5 aprile, nella Sala XVII SETTEMBRE del Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ di Spoleto è stata eseguita la PASSIO SECUNDUM JOANNEM BWV 245 di Johann Sebastian Bach, nel 300° anno dalla sua prima esecuzione.

Il “Concerto per la Pace”, iniziato alle ore 20.30, era inserito in ‘Accade in primavera a Spoleto’, il programma di eventi organizzati dal Comune di Spoleto con le associazioni e gli enti del territorio ed era promosso dalla Associazione Culturale “XI Canto”, l’Associazione Perer Pan, a cui andrà parte del ricavato, Umbria Wine Club ed in collaborazione con l’Accademia Hermans, Orchestra residente del Teatro Cucinelli a Solomeo di Corciano (PG).

Il concerto ha visto protagonisti Carlo Putelli, tenore (Evangelista), Sergio Foresti, basso (Gesù), Lucia Casagrande Raffi, soprano, Lucia Napoli, mezzosoprano, Roberto Manuel Zangari, tenore, Federico Benetti, basso, il Coro Da Camera Canticum Novum e l’Accademia Hermans, con il Maestro Fabio Ciofini alla Direzione.

La prima esecuzione assoluta della Passione secondo Giovanni risale a venerdì 7 aprile 1724 presso la chiesa di San Nicola di Lipsia, città in cui l’anno precedente Bach aveva ricevuto l’incarico di Kantor per entrambe le chiese.

In termini compositivi, la rigorosa compostezza di Giovanni viene tradotta da Bach attraverso diverse accortezze da esperto uomo di musica e di Chiesa qual era: privilegia i corali anziché le arie solistiche, in quanto aventi funzione di letture dogmatiche e comunitarie; l’organico è ristretto, come se questo testo sacro fosse destinato a un gruppo più intimo: all’evangelista e a Gesù si aggiungono altre quattro voci (soprano, contralto, tenore, baritono/basso), accompagnati dal coro e dall’orchestra d’archi, due flauti, due oboi, due viole d’amore e poche altre aggiunte.

Nel concerto di venerdì 5 aprile, L’Accademia Hermans era compatta, affiatata e sicura sotto la guida del Maestro Fabio Ciofini. Grande intesa da parte di tutti i presenti in palcoscenico nel seguire una comune direzione musicale indicata dall’eccezionale espressività della mano del Direttore che si è mossa con grande consapevolezza in questa partitura.

È sorprendente la bellezza di suono che possono raggiungere insieme strumenti che singolarmente hanno delle caratteristiche timbriche uniche e peculiari. Delicato ed incisivo il suono dell’orchestra, un suono capace di riempire tutta la sala con grande intensità, sala dall’acustica magnifica, resta il fatto che gli strumenti antichi utilizzati nascono per riverberare nelle chiese e quello sarebbe il luogo più idoneo.

Il tenore Carlo Putelli ha dato grande padronanza stilistica e musicale all’Evangelista, così come la voce calda e avvolgente del Basso Sergio Foresti, ci ha raccontato un Gesu’ (Cristo) sereno e sicuro di sé, capace di escursioni dinamiche notevoli e grande controllo vocale; di pregevole qualità e a loro agio nell’impervia partitura Bachiana (che non risparmia nessuno degli esecutori), le voci del Soprano, Lucia Casagrande Raffi, del Mezzosoprano, Lucia Napoli, del tenore, Roberto Manuel Zangari e del Basso, Federico Benedetti. Ottima esecuzione del Coro da Camera Canticum Novum, sempre preparato dal Maestro Fabio Ciofini.

S oddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Stefano Lisci, presente in sala insieme agli assessori Danilo Chiodetti, Luigina Renzi e Agnese Protasi.”La musica e l’arte in generale hanno la forza dell’universalità, del saper generare condivisione e fratellanza attraverso la conoscenza. Il concerto è stato un momento in cui la città di Spoleto ha voluto rimarcare il suo desiderio di pace, il valore dell’uguaglianza, il rispetto dei diritti umani. Sono tutti elementi propri del nostro vivere civile, oggi più che mai aspetti prioritari e imprescindibili per la costruzione di un futuro capace di trarre valore e forza proprio dalla diversità. Ringrazio Federico Micheli e Francesca Granelli per aver organizzato il concerto e coinvolto la città in un’occasione così significativa”.

“Con piacere ho partecipato al Concerto per la Pace promosso dal Comune e da varie Associazioni e a cui la Curia ha dato il Patrocinio – sono state le parole di S.E. Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia – Abbiamo assistito ad una eccellente riproposizione de “La Passione secondo Giovanni” di Bach. Un piccolo ma significativo momento per riflettere sull’importanza della pace ed andare col pensiero ai tanti focolai di guerra attivi nel mondo. Ma la pace non dipende solo dai governanti, dipende anche da noi: possiamo, infatti, immettere germi di pace nel tessuto sociale ad iniziare da casa nostra e abbandonando il desiderio di prevalere sempre sull’altro“.