Concerto “Pantomime italiane”, domenica 30 marzo 2025 ore 11:00 Sala Pegasus

“L’Officina Musicale 2025” prosegue la sua programmazione e torna in Sala Pegasus domenica 30 marzo p.v. alle ore 11,00 con il concerto “Pantomime italiane”.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Alfred Schnittke, Bruno Bettinelli, Igor Stravinskij, compositori russi e italiani, legati da un’ispirazione melodica tutta italiana.

La musica di Stravinskij è una trascrizione per violino e pianoforte della sua pantomima Pulcinella, a sua volta orchestrazione di musiche del compositore barocco Giovanni Battista Pergolesi, figura di spicco della scuola napoletana del Settecento.

Alfred Schnittke, russo di origine ma tedesco di adozione, con la sua Suite in the Old Style riscopre il passato per proiettarsi nel futuro, con il movimento finale intitolato proprio Pantomima, caratterizzato da una cantabilità affascinante, che guarda alle antiche melodie del barocco italiano, e da ritmi nudi e scoperti, pizzicati sorprendenti e dissonanze del violino, che ritroviamo nel suo polistilismo, in cui antico e moderno, colto e leggero vengono mescolati con disinvoltura.

Bruno Bettinelli, protagonista della cultura musicale italiana del Novecento, si inserisce in questo contesto come figura originale, che si è saputa evolvere nel corso del secolo, inglobando nella sua musica influenze diverse che vanno dalla musica di Stravinskij alle più recenti novità della tecnica strumentale.

Gli interpreti sono i musicisti umbri Lorenzo Fabiani (violino) e Lucia Sorci (pianoforte), strumentisti sensibili e di grande esperienza cameristica.

Si tratta del terzo concerto della stagione organizzata dall’Associazione Officina d’Arte e Tessuti di Spoleto, che dal 2015 propone concerti incentrati sulla musica di compositori contemporanei e del ‘900, con l’obiettivo generale di promuovere questo genere musicale non solo presso un pubblico, come sovente avviene, di cultori e addetti ai lavori, ma anche presso un pubblico più vasto, curioso di scoprire musiche nuove o poco eseguite. La stagione 2025, con la direzione artistica della pianista Lucia Sorci, coadiuvata da Fabio Caprio, prevede collaborazioni con enti di grande rilevanza come la Società Italiana di Musica Contemporanea (SIMC) e il Conservatorio di Pesaro, ma anche, nell’ottica di una connessione tra le arti, con istituzioni del territorio quali l’Istituto Comprensivo Spoleto 2, l’Associazione Musicale Namastè di Perugia.

Al concerto seguirà un brindisi nella sede dell’Associazione in Via Plinio il Giovane, 6.