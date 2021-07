Concerto di Sofia Proietti in Germania

Torna ad esibirsi dal vivo la giovane pianista spoletina

Il 20 e 21 luglio prossimi, la talentuosa pianista spoletina Sofia Proietti tornerà a suonare dal vivo in Germania nell’ambito del Neckar Musikfestival. Il doppio appuntamento con la musica classica è per il 20 a Bad Wimpfen e per il 21 ad Heidelberg. Nelle due tappe potremo ascoltare le melodie di Chopin, Brahms, Debussy e tanti altri, suonate dalla musicista spoletina che ha raggiunto ormai fama internazionale. Un traguardo prestigioso per la nostra giovane concittadina ed un orgoglio per tutta la città.