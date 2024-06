Concerto di fine Masterclass per i cantanti dello Sperimentale

Venerdì 28 giugno 2024, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta, alle ore 17.30, si terrà il Concerto al termine della Masterclass del celebre soprano Carmela Remigio, che vedrà protagonisti i cantanti allievi del 78°Corso di Avviamento al Debutto 2024 del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Carmela Remigio conclude una masterclass sull’interpretazione vocale, un’occasione unica per gli allievi del corso, anche in vista del loro debutto sui palcoscenici spoletini e umbri nella 78ma Stagione Lirica Sperimentale che si terrà dal 22 agosto al 29 settembre 2024. Carmela Remigio, erede della migliore tradizione vocale italiana, ha cantato in tutto il mondo nei principali teatri, festival musicali e sale da concerto, dalla Royal Albert Hall di Londra, alla Carnegie Hall di New York, ma anche a Parigi, Miami, Dublino, Beirut, Seoul, Bucarest, Hochland. Ha interpretato più di cinquecento recite del Don Giovanni, sia nei panni di Donna Elvira sia in quelli di Donna Anna. Ha collaborato con i più celebri direttori d’orchestra tra cui ricordiamo Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Daniel Harding, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly e molti altri. Ha collaborato con il Teatro Lirico Sperimentale nell’opera Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, andata poi in tournée in Giappone.

Accompagneranno i cantanti al pianoforte i maestri Dahyun Kang, Pablo Salido Pulido e Lorenzo Tomasini. Le giovani voci protagoniste saranno di: Viktoriia Balan, Eleonora Benetti, Giorgia Costantino, Aloisia de Nardis, Chiara Guerra, Kristyna Kustkovà, Chiara Latini e Francesca Paoletti (soprani), Emma Alessi Innocenti e Francesca Lione (mezzosoprani), Paolo Mascari (tenore), Andrea Ariano, Marco Guarini e Davide Piva (baritoni) e Nicolò Lauteri (basso).

L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni: 366.1767608 / 327.2174453 / 0743.21645 / segreteria.artistica@tls-belli.it