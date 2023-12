Concerto dell’Immacolata e Gran Gala AVIS al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Venerdì 8 dicembre , ore 17

Il tradizionale Concerto dell’Immacolata – Gran Gala AVIS, a cura dalla Banda Musicale Città di Spoleto, si terrà, come ormai da tradizione, venerdì 8 dicembre alle ore 17.00, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.

Quest’anno, rispetto alla routine abituale degli scorsi anni, ci saranno delle novità per gli spettatori. Infatti, la Banda Musicale Città di Spoleto, composta da quarantacinque elementi, sarà integrata con la partecipazione straordinaria dal soprano Federica Raja e dal tenore Arturo Martin, cantanti lirici di eccelso spessore che hanno interpretato arie liriche e canzoni famose, oltre ad aver ricoperto ruoli di alto livello in ambito operistico. La Banda Musicale cittadina sarà diretta eccelsamente dall’emerito Maestro Angelo Silvio Rosati, che saprà polarizzare l’attenzione del pubblico presente in sala.

Tra il primo e il secondo tempo del concerto, verranno consegnate le benemerenze a quegli avisini meritevoli che hanno superato le cinquanta donazioni di sangue.

Saranno le massime Autorità cittadine a consegnare le spille d’oro. Sono 18 i donatori che riceveranno la spilla d’oro per aver raggiunto le 50 donazioni; con 75 prelievi riceveranno la spilla d’oro con rubino 6 premiati, mentre il traguardo più alto in termini donazionali è stato raggiunto da un solo donatore, che riceverà la spilla d’oro con smeraldo.

Encomiabili benefattori, che hanno allungato il braccio per donare una parte della propria vita a favore dei bisognosi, un gesto di solidarietà che ci restituisce la piena dimensione umana, la quale non è fatta solo per noi stessi, ma che ci fa prossimi agli altri.

A seguire, verrà assegnato il Premio AVIStar, una importante testimonianza riconosciuta e riservata a chi, nel corso degli anni, si è contraddistinto magnificando quei valori umanitari e solidaristici legati soprattutto alla donazione del sangue, sostenendo con attitudine e sostanza l’autorevole Associazione.

Ancora una volta sarà appunto la Banda Città di Spoleto ad allietare il pomeriggio, con brani musicali conosciutissimi, dal repertorio lirico quali: l’aria Tace il labbro dalla Vedova allegra, Quando m’en vo dalla Bohéme, ecc. e dal repertorio popolare quali: le celebri canzoni Mamma, Torna a Surriento, ecc., che verranno eseguite nel secondo tempo. Il primo tempo sarà invece dedicato alla musica prettamente bandistica eseguendo brani originali per banda e un bellissimo medley dei film di Alberto Sordi, di cui quest’anno ricorre il ventennale della sua scomparsa.