Concerto & Cena: 8 luglio, “pacchetto” speciale a Spoleto per il Festival dei Due Mondi

Tommaso Barbanera: “18 ristoranti hanno aderito all’iniziativa. Importante collaborazione con il Festival dei Due Mondi, che unisce la cultura alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Il nostro intento è di estendere questo tipo di collaborazione ad altri eventi per la città e le attività economiche”



Confcommercio Spoleto, in occasione della 64ma edizione del Festival dei Due Mondi, promuove un’iniziativa riservata al pubblico del Festival e ai visitatori della città: con l’acquisto di uno speciale “pacchetto” si avrà diritto ad un ingresso per il concerto Eastern Pictures che si terrà giovedì 8 luglio alle ore 20.30 in piazza Duomo e a una cena dopo spettacolo presso uno dei ristoranti della città.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Festival dei Due Mondi di Spoleto: una serata che unisce lo spettacolo alla degustazione di prodotti tipici del territorio.

18 ristoranti della città hanno aderito all’evento promuovendo l’iniziativa e riservando i tavoli per le prenotazioni per la serata di

Giovedì 8 luglio

ore 20.30 Piazza Duomo

CONCERTO EASTERN PICTURES | Coro dell’Accademia di Santa Cecilia

ore 21.30 Cena dopo Spettacolo

Il costo del pacchetto è di €50 a persona e comprende l’ingresso allo spettacolo con posto riservato in prima categoria e cena dopo spettacolo con menu di 4 portate (antipasto, primo, secondo e dolce, bevande escluse).

“Consideriamo molto importante la collaborazione con il Festival dei Due Mondi in un momento particolare come quello del post pandemia”, sottolinea il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera. “I ristoratori spoletini hanno aderito numerosi e convinti. Auspico che l’evento dell’8 luglio abbia il riscontro positivo che certamente merita.

La nostra intenzione”, sottolinea il presidente di Confcommercio, “è di realizzare in futuro altri eventi di animazione del territorio di cui possano beneficare anche altre categorie di attività. Quest’anno purtroppo non è stato possibile a causa dei tempi troppo stretti”.

Le prenotazioni potranno essere effettate anche contattando direttamente uno dei ristoranti sotto elencati.



LOCANDA DELLA SIGNORIA

ristorante il PANCIOLLE

OSTERIA RISTORANTE AL BACCO FELICE

RISTORANTE DEL MERCATO

IL TEMPIO DEL GUSTO – ristorante

TRATTORIA DEL FESTIVAL

TAVERNA LA LANTERNA

ristorante PENTAGRAMMA

ristorante CANASTA

RISTORANTE HOTEL DEI DUCHI

ristorante SABATINI – IL GIARDINO DEL CORSO

CANTINA DE’ CORVI ristorante

RISTORANTE SAN LORENZO

LA TORRETTA ristorante

Trattoria PECCHIARDA

9CENTO casual restaurant

Ristorante Apollinare

Ristorante IL TARTUFO

CONFCOMMERCIO CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI

L’evento dell’8 luglio, all’insegna della musica e dell’enogastronomia, sarà anche l’occasione per ridurre lo spreco alimentare, grazie al progetto promosso da Confcommercio Umbria, Federalberghi Umbria e Fipe Umbria durante la 64° edizione del Festival dei Due Mondi.

Verranno infatti consegnate ai ristoratori e agli albergatori della città del Festival la Regusto Bag, contenitore di design eco-sostenibile per l’asporto del cibo non consumato al tavolo.

L’iniziativa, all’insegna della sostenibilità, durerà per l’intero periodo della manifestazione festivaliera. Gli associati Confcommercio riceveranno in questi giorni, gratuitamente, 100 bag eco sostenibili da utilizzare durante il periodo del Festival dei Due Mondi.