Con un po’ di fortuna la Ducato si prende tre punti pesantissimi a Perugia

    • Gadtch: Pagliaro, Valenzuela, Hashimoto, Basiglio, Di Tecco, Picchiarelli, Koyano, Abate, Aouad. All. Bartocci (squal.)

    Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Ceccarelli. All. De Moraes

    Arbitri: Apicella di Terni e Simoneschi di Foligno (Lo Presti di Perugia)

    Primo tempo (0-0):

    Secondo tempo (1-2): 6’ Tacchilei 18’ Vasilache 19’ Di Tecco

               Una Ducato cinica sfrutta le difficoltà della Gadtch, seconda della classe, e si prende tre punti preziosi per la classifica. Perugini che, a poco dall’inizio della partita, ricevono il comunicato del giudice sportivo dopo la partita di Coppa di giovedì e perdono, oltre ai previsti Bachi e Mansouri, Reitano e Sikkri, dovendo fare a meno anche di Bonomo uscito malconcio; in tribuna anche mister Bartocci. Spoletini che, forse, calano di attenzione e non danno il ritmo necessario alla partita. Primo tempo che corre via noioso e senza sussulti e chiuso sullo 0-0, con Pagliaro, portiere locale, che avanza spesso nella metà campo avversaria per dare respiro alla manovra.

               Ripresa in cui la Ducato ha il merito di passare in vantaggio, grazie ad uno schema d’angolo che libera Tacchilei. La Gadtch, seppur decimata, ha lo spirito della grande squadra e insiste con Pagliaro quinto di movimento, creando più di un grattacapo ad un attento Paolino, salvato anche dalla traversa. Il raddoppio arriva a due minuti dal termine, con Vasilache che infila la porta sguarnita, dopo che la palla aveva incocciato ancora una volta la traversa spoletina. Il match non è chiuso perché Di Tecco sigla l’1-2, ma la Ducato ha la lucidità di portarla a casa. Terza vittoria consecutiva per Rosi e compagni che, con una classifica decisamente più tranquilla, si giocheranno tutte le loro carte già martedì nell’andata della semifinale di Coppa Italia che si disputerà a Rivotorto.

     

               

