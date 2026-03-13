Con Spoleto: “Potenziare i collegamenti tra Spoleto e Assisi  in occasione dell’Ottavo Centenario di San Francesco”

In concomitanza delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), si richiede un piano di potenziamento dei collegamenti delle linee autobus regionali tra

Spoleto – Assisi – Aeroporto dell’Umbria “S. Francesco d’Assisi”

questo per facilitare l’arrivo e gli spostamenti dei numerosi pellegrini, visitatori e turisti attesi nel territorio umbro durante tutto il 2026, periodi di particolare rilevanza spirituale e culturale legato alla figura del Santo di Assisi.

Il rafforzamento dei collegamenti consentirà di migliorare l’accessibilità ai principali siti francescani, tra cui la Basilica di San Francesco d’Assisi e i luoghi della spiritualità presenti lungo la valle umbra, favorendo una mobilità sostenibile e riducendo l’impatto del traffico privato. L’ottavo centenario rappresenta un momento di grande importanza per l’Umbria e il potenziamento dei collegamenti tra Spoleto – Assisi – Aeroporto dell’Umbria “S. Francesco d’Assisi” è un’occasione imperdibile per valorizzare finalmente anche a Spoleto quale città francescana di grande importanza: si pensi all’importanza del sogno a San Sabino, alla lettera autografa a Frate Leone in Cattedrale e al Convento di Monteluco.

Altri territori dell’Umbria hanno attivato questo servizio, pertanto chiediamo alla nostra amministrazione di attivarsi per far sì che il nostro comprensorio possa usufruire di questo periodo di particolare importanza inerente al turismo religioso e che potrà essere di aiuto economico a tutto il tessuto economico della città in particolare grazie alle ricadute occupazionali che si potranno consolidare e/o generare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CON SPOLETO