Con il sostegno del Calcio Integrato, la Ducato piega un ostico Cannara e ingrana la quarta

Nel pomeriggio di un PalaRota affollato (anche grazie alla festa della squadra del Calcio Integrato, che è stata presentata nel prepartita al pubblico presente), la Ducato Futsal mette in cascina la quarta vittoria consecutiva, confermando il buono stato di forma di Rosi e compagni che, per l’occasione, hanno giocato proprio con le maglie dei loro fan della squadra diretta da Davide Feliziani.

In campo il match ha confermato tutti i timori della vigilia per una Ducato priva di Botteghin e con Vasilache in panchina per onor di firma: Cannara fanalino di coda solo per la classifica, ma squadra ben messa in campo da Cardia e che ha il demerito di non avere raccolto nel primo tempo quanto meritato per la superiorità vista sul parquet oltre alla sfortuna di vedere concretizzata la superiorità spoletina della ripresa grazie ad un paio di deviazioni decisive sulle incursioni di Tanabe. In avvio un buon Paolino e un pizzico di fortuna davanti alla porta evitano la capitolazione della Ducato, con Cocco che risponde con un’ottima punizione che finisce non lontana dai pali. Una palla vagante che arriva sui piedi di Carloncelli, dopo un’uscita della Ducato un po’ troppo disinvolta, porta al vantaggio del Real. La reazione spoletina è sui piedi di Paloni che imperversa sulla destra, ma Cannara se la cava su lui e sulla ribattuta di Cocco. Ancora Paloni al 10’ subisce l’uscita di Diotallevi. Preludio al pareggio, grazie ad una punizione di Tanabe, sulla cui traiettoria si trova De Moraes, che spiazza Diotallevi. Time out Cannara (durante il quale viene espulso Caldarelli) e, all’uscita, arriva il gran gol di Veschini che sfrutta ancora una sbandata della difesa locale. La Ducato reagisce, ma Diotallevi salva su Tanabe e poi la ripartenza di Cocco si conclude con destro rasoterra che finisce sul palo. Una grande occasione la ha anche Nataloni, ma palla che sibila il palo. La Ducato non è nemmeno troppo lucida nello sfruttare il quinto fallo ospite, quando mancano poco meno di tre minuti al termine.

Durante l’intervallo il parquet diventa assoluta proprietà dei ragazzi del Calcio Integrato che danno vita alla loro esibizione fatta di tiri in porta e tanto divertimento.

Nella ripresa inizio forte dei padroni di casa, con Tanabe che va due volte vicino alla rete. Ma il giapponese è on fire e concretizza il ribaltone con due conclusioni in porta che diventano imparabili grazie ad altrettanti deviazioni della difesa ospite. La Ducato sembra tirare i remi in barca e punge in contropiede, ma con poca lucidità in fase realizzativa. I due portieri alzano la voce ed il risultato rimane inchiodato con l’unico gol di vantaggio degli spoletini. All’inizio del 18’, la Ducato commette un ingenuo quinto fallo, ma non c’è modo di risentire il contraccolpo, visto che Vitinho si erge a protagonista, con un gol di testa a sfruttare uno splendido rilancio di De Moraes, che anticipa l’uscita del portiere; e con un bordata a incrociare di destro da posizione difficile, dopo aver superato il suo avversario diretto. Partita in cassaforte e che il Real rende meno amara con la terza rete, siglata da Aouad dopo un break propiziato proprio dal numero sei ospite.

Festa al PalaRota e un buono slancio per gli spoletini, in vista del doppio confronto contro la Rivo Subasio, nel quale ci si giocherà buona parte della stagione, visto che in palio ci sarà la finale di Coppa e la possibilità di un rilancio in alta classifica.