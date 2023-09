Con il Menotti Art festival , l’Arte va in Scena

Dal 22 al 25 settembre

Settembre molto intenso per il Menotti art festival Spoleto che vedrà il suo massimo dal 22 al 25 settembre con la formula Art in the City in tutta la città di Spoleto. Confermati e già sold out da maggio gli spazi espositivi che ruoteranno come base intorno al Chiostro di san Nicolò. Per far fronte alle molte richieste la kermesse spoletina ha organizzato in questo anno altre attività in altre città italiane che hanno messo a disposizione gli spazi a titolo gratuito. A partire da maiori e minori ( Costiera Amalfitana) con la collaborazione con Costiera Arte, a Firenze con Toscana Cultura, a Venezia con la Biennale di Architettura,a Terni con il festival Eccezionalmente di Stefano de Majo, grande partner del Maf Spoleto che al Cenacolo di San Marco espone una doppia mostra personale di Silvio Craia e Milovic, che è in esposizione anche al Museo della Biga di Monteleone di Spoleto.

A Spoleto al Caffè letterario del Sansi in corso la mostra del prof. Mario Guarino, campano di origine e milanese di adozione, città nella quale ha insegnato ed ha una scuola d’arte molto affermata ( fino al 26 settembre al caffè letterario). A seguire il 16 settembre sarà presentata la mostra personale di Eleonora Altamore alla Sala Orafi del Comune di Spoleto ( mostra dal 11 al 25 settembre) , mostra che è stata annunciata presso la Villa Resort romana della Contessa in occasione della quale è stata donata un’ opera dell’ artista spoletina Evelina Marinangeli ( in foto durante il White Party della contessa).

Grande fermento anche per le premiazioni doc, in particolare per il Premio Pontevecchio che sarà assegnato domani a personaggi vicini al Menotti art festival a partire dal professore, collega ed avvocato Cesare Cilvini che sarà il premiato di punta di questa edizione, tesoriere e grande punto di riferimento dell’Accademia Auge con il grandissimo Rettore prof Giuseppe Catapano . Altri premiati del Pontevecchio diretto da Fabrizio Borghini , grande partner del menotti art Festival sono la giornalista Sabrina Morelli,finalista del premio campiello e del premio strega 2023, l’artista Michele Pinto, l’editore Pietro Graus, altri autori del mondo degli accademici, delle professioni e della comunicazione e dell’arte scelti rigorosamente dal direttore Fabrizio Borghini che divulgherà l’evento attraverso Italia 7 ed i canali giornalistici di Toscana Cultura ( giovedì ore 17 Chiostro della Santissima Annunziata Firenze).