Comunità Energetica: ottenuto il finanziamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Il Comune di Spoleto ha ottenuto il finanziamento per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) da realizzare attraverso la rifunzionalizzazione di edifici pubblici e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Rispetto al costo complessivo del progetto, che è di € 1.158.350,40, il finanziamento proveniente dal Fondo Nazionale Complementare al PNRR garantisce una copertura pari al 40%, ossia per un importo di € 463.340,16. Il restante 60% (€ 695.010,24) arriverà attraverso la realizzazione di un partenariato pubblico-privato, rispetto al quale il Comune inizierà a breve a lavorare al bando. Ma andiamo con ordine.

L’Ente ha inserito nel progetto alcuni immobili di proprietà comunale su cui realizzare gli interventi per il fotovoltaico. Questo significa che l’installazione di impianti in tal senso consentirà di produrre l’energia da mettere a disposizione della futura Comunità Energetica.

Le strutture indicate sono sei: gli edifici presenti nei campi da calcio Flaminio, San Giacomo, Baiano e Morgnano, l’Autoparco comunale a Santo Chiodo e la Piscina comunale “F. Pallucchi” a piazza D’Armi. Inizialmente era stata inserita anche l’area del parcheggio Posterna, successivamente stralciata in quanto oggetto di un diverso finanziamento di oltre 600.000 euro da parte della Regione Umbria (PR FESR 2021 – 2027 Priorità 2 – Azione 2.2.2).

L’installazione di sei impianti fotovoltaici, per un totale di circa 290 kW installabili, consentirà di produrre energia per quasi 400.000 Kwh. A questo va aggiunta l’installazione di quattro impianti solari termici per l’ottimizzazione della produzione di acqua calda sanitaria, che avrà una potenza complessiva di 156,40 kW (il solare termico interesserà esclusivamente le strutture dei campi da calcio Flaminio, San Giacomo, Baiano e Morgnano).

“Si tratta di un passaggio molto importante, fondamentale per costruire la Comunità Energetica Rinnovabile nel nostro territorio – ha spiegato l’assessora Agnese Protasi – Il finanziamento ottenuto ci permette adesso di lavorare alla redazione del bando per la successiva costituzione del partenariato pubblico-privato ed il reperimento del restante 60%. Chiaramente siamo in una fase in cui è prematuro fare una stima dei tempi, dovendo poi progettare l’intervento e realizzarlo, però senza dubbio Spoleto avrà la sua Comunità Energetica”.​