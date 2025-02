Comunicare L’Europa e Menotti Art Festival al Parlamento Europeo di Roma : alleanze e partneship in vetrina

Il premio Comunicare L’Europa 2025 è celebrato presso la sala delle Bandiere del Parlamento Europeo di Roma in via 4 novembre 149

dalle ore 15 di giovedì 6 febbraio con la cerimonia di premiazione come avviene già dal 2001 e poi in forma oramai consolidata dal 2008 con eventi

in tutte le principali sedi delle Istituzioni Italiane ed Europee.

In questa occasione viene rafforzata la partnership con l’Accademia Auge ( in foto Luca Filipponi con il rettore Prof Giuseppe Catapano ed il capo di Gabinetto della Corte dei Conti di Lussemburgo Dott Guido Fara) e con la Fondazione Tau del dott Umberto Giammaria.

La kermesse si apre con un premio speciale Oscar Wilde all’attore e regista Alessandro Calonaci, con il premio speciale per la Comunicazione alla giornalista Claudia Fayenz e due lauree Onoris Causa dell’istituto Europeo per la Formazione in collaborazione con Università Americane Newyorkesi al Dott Pasquale Rineli ed alla dott ssa Maria Concetta Borgese ed il premio speciale (Oscar della Cultura Letteraria ) alla vice presidente del Premio la Dr Sabrina Morelli.

A seguire tutti i premiati in ordine di cognome sono intervistati ed omaggiati di diploma, targa ed opera d’arte che sono state omaggiate da Paola Biadetti, Silvio Craia, Silvio Natali, Piergiorgio Maiorini, Rosanna Della Valle che esporrà alcuni suoi ritratti fatti nell’ultima ora ed il dott Silvio Natali esporrà i suoi dipinti dai quali sono state tratte ed editate delle opere in serigrafia artigianale ad hoc per questa manifestazione.

La cerimonia è condotta dalla presentatrice Barbara Lenti.

Soddisfato il trittico Catapano-Filipponi-Cilvini che ha incassato il pass permanente del Parlamento Europeo ed anche il plauso del Quirinale per le attività in corso ( per il giorno 7 un gruppo ristretto sarà ricevuto in Quirinale). Ecco l’elenco dei premiati ( alcuni dei quali differiti in altro giorno) che sono stati selezionati dalla commissione internazionale coordinata dalla scrittrice e poetessa bulgara Anna Maria Petrova :

Frank Amore,Luciano Bernazza,Aurelio Bettini, Maria Concetta Borgese, Lucia Cerullo,Angelica Cirillo, Luc Colemont, Claudia Conte, Emilio della Fontanazza, Giovanna di Filippo, Maurizio Diana, Andrea Felice, Jacopo Maria Ferri, Erika Emma Fodrè, Mario Giannini, Isacco Giorgio Giustinuiani, Michele Grillo, Ernesto Irmici,

Rita Elisa Landeau Orsini, Barbara Lenti, Cettina Marcellino, Angiolina Marchese, Dino Marotta, Enzo Mauri, Pierangela Micozzi, Jacqueline Mpongoshe, Nela Munich Ionescu, Susanna Musetti, Alessandro Nardelli, Silvio Natali, Patrizio Persi, Luciano Preti, Luigi Roma, Valerio Giovanni Ruberto, Alessandro Sabatini, Elena Sabatino, Ira Schiano, Franco Spada, Maria Tedeschi, Rosanna Vetturini