“Comunicare al neonato con il massaggio non è solo una coccola”, corsi gratuiti promossi dalle ostetriche della Usl Umbria 2

Il massaggio del neonato/bambino è un efficace strumento attraverso cui rafforzare la relazione con i nostri bambini, non si tratta quindi di imparare una tecnica ma di affinare una attitudine: un modo di comunicare profondo che nutre la relazione d’amore tra genitori e bambini. Significa rinforzare un legame che durerà per sempre. Significa dimostrare amore. Significa diventare un tutt’uno con il neonato. Basta solo imparare alcune semplici sequenze e poi lasciarsi andare in questo bellissimo percorso.

È un’antica tradizione presente nella cultura di molti paesi in cui il contatto pelle a pelle tra madre e bambino viene trasmesso di generazione in generazione. L’evidenza clinica e le recenti ricerche hanno inoltre confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a livello fisico, psicologico ed emotivo. Con questo metodo, possiamo sostenere, proteggere e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino, è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con lui. Il massaggio è semplice e ogni genitore può apprenderlo facilmente; il programma è flessibile e si può adattare alle esigenze del bambino dalla nascita, accompagnandolo poi nelle diverse fasi della sua crescita. Nel quadro di insieme, tuttavia, i benefici del massaggio si riflettono anche sui genitori che possono instaurare un rapporto di conoscenza profondo con il proprio figlio, aumentando così le capacità genitoriali, la fiducia, la sicurezza sentendosi più competenti nell’occuparsi del proprio bambino.

Presso i consultori dell’Azienda Usl Umbria 2 a Foligno, Spoleto e Valnerina e, da quest’anno, anche presso i territori di Orvieto, Narni, Amelia e Terni (contatti: Consultorio di Orvieto tel. 0763-307995, Consultorio di Narni tel. 0744-756657 Consultorio di Amelia tel. 0744-901259, Consultorio di Terni tel. 0744-204058) vengono offerti, dal personale ostetrico diplomato A.I.M.I., corsi gratuiti a tutti i genitori con figli, fino a 12 mesi di vita, che vogliono conoscere e approfondire questo efficace strumento di comunicazione.

