Comune e Unipg: raccontare gli spazi condivisi nel territorio. Al via i laboratori

L’Università degli Studi di Perugia, con il patrocinio del Comune di Spoleto, dà il via ad una serie di laboratori di scrittura narrativa che si terranno in diverse zone del territorio spoletino. Si tratta in totale di cinque incontri che coinvolgeranno le comunità di Eggi, Terzo San Severo, Valle San Martino, Baiano e Azzano, offrendo un’occasione per riflettere insieme e raccontare, attraverso le parole, gli spazi condivisi presenti nelle diverse aree.

La proposta si rivolge a persone di ogni età, residenti o abituali frequentatori del territorio, anche senza alcuna esperienza pregressa nella scrittura: l’unico requisito richiesto è la voglia di mettersi in gioco e di condividere pensieri ed emozioni (i laboratori avranno una durata complessiva di due ore).

Ogni laboratorio sarà strutturato in due momenti principali. Nella prima ora verrà dato spazio ad una riflessione collettiva sugli spazi condivisi del territorio, ossia luoghi fisici o simbolici che fungono da collante tra le persone e rappresentano la comunità. Nella seconda ora si lavorerà sulla scrittura: un’attività guidata e condivisa, durante la quale ognuno potrà esprimere la propria voce, supportato e ispirato dal confronto con gli altri.

La conduzione degli incontri sarà a cura dell’équipe di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, che metterà a disposizione la propria esperienza e competenza per accompagnare i partecipanti in questo piccolo viaggio narrativo. Tutti i materiali necessari verranno forniti dall’Università stessa.

Il primo Laboratorio di scrittura si terrà ad Eggi martedì 29 aprile dalle ore 16.00 alle 18.00 nella sede della Proloco. Lunedì 5 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, l’incontro si terrà nei locali della Proloco di Terzo San Severo, mentre mercoledì 7 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, l’appuntamento è in programma a Valle San Martino nella sede dell’Associazione Amici Valle San Martino. Gli ultimi due Laboratori si svolgeranno presso l’area verde di Baiano (giovedì 8 maggio dalle 17.00 alle 19.00) e ad Azzano (venerdì 9 maggio dalle 19.00 alle 21.00 nella sede della Proloco).