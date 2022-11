Comune di Spoleto, quattro tirocini extracurriculari nei settori cultura e turismo

Le domande entro lunedì 12 dicembre

L’Avviso finanzia la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli Enti locali, con la finalità di contribuire alla promozione del territorio umbro e della sua immagine turistico-culturale a livello nazionale e internazionale”. Tre gli ambiti di riferimento: Promozione turistica; Promozione, organizzazione, produzione e distribuzione di spettacoli; Valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali, artistici localizzati in Umbria.

Quattro i tirocini previsti nel Comune di Spoleto: dall’addetto qualificato al front office al tecnico di biblioteca, dal tecnico dell’organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo al tecnico del marketing turistico/tecnico del marketing operativo.

L’intervento prevede il finanziamento dell’indennità di partecipazione al tirocinio extracurriculare pari a € 500,00 mensili per la durata di 6 mesi. L’impegno settimanale è compreso tra trentuno e trentasei ore, mentre l’impegno giornaliero non può superare le otto ore. L’indennità è erogata per intero solo se non sarà superato il limite del 30% di ore di assenza mensili e, al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia partecipato ad almeno al 70% della durata prevista nel Progetto Formativo Individuale, sarà rilasciata l’Attestazione finale, in cui saranno indicate le attività effettivamente svolte, con riferimento alle Unità di Competenza previste dal progetto stesso.

Gli aspiranti tirocinanti potranno candidarsi presentando domanda tramite piattaforma digitale nelle modalità disposte dall’Avviso, disponibile sul sito dell’Ente al link https://bit.ly/3EY9tT8, entro le ore 14.00 del 12 dicembre 2022.