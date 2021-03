Computer donati dal Rotaract Spoleto a studenti e anziani

Prosegue la campagna di rigenerazione e consegna dei pc per garantire a tutti l’accesso agli strumenti informatici

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Si concretizza l’iniziativa di solidarietà “Reboot”, creata dai ragazzi del Rotaract di Spoleto, con la consegna dei primi computer rigenerati ad alcuni studenti cittadini e ad una residenza per anziani di Monteluco. In questo momento di difficoltà, causato dalla pandemia, l’accesso libero all’informatica, ad internet e alla didattica a distanza è un bisogno ed un diritto imprescindibile per tutti. Grazie al lavoro incessante di questi ragazzi altri nove computer sono quasi ultimati e pronti per essere consegnati a chi ne avesse bisogno. Due in particolare saranno destinati alla Caritas, per la costituzione dello sportello di ascolto. Tutti possono sostenere questa campagna donando pc e portatili. Chi volesse contribuire al progetto può contattare il Rotaract Spoleto sui canali social o scrivere alla seguente mail: segreteriarotaractspoleto@gmail.com.