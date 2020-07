Complimenti alla neo dottoressa in economia aziendale Alessandra Recchi

di Manuele Fiori

Oggi, nel pieno delle proclamazioni (ancora) post Covid, Spoleto ha una dottoressa in più: Alessandra Recchi, 32 enne già operaia ultradecennale della CNI (ex informatica umbra e Bee sourcing). La sua laurea, proclamata in videoconferenza poco fa presso l’Antico Casale Urbani con parenti e amici, dal titolo “La privatizzazione delle Public utilities: il caso poste vita” (relatore il prof. Alessandro Sterpa), ha ottenuto un punteggio di 105 su 110.

Il tutto è il risultato di una triennale in economia aziendale presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo tra i consueti sacrifici di studio nei momenti di “pausa” dal lavoro.

Auguri e complimenti da parte del fidanzato Simone, amici e parenti sopra detti e… da chi scrive tra un applauso e l’altro!