Completamento Tre Valli, il tratto Baiano-Firenzuola nel contratto di programma 2021/2025

Ieri l’incontro ad Acquasparta con l’assessore regionale Enrico Melasecche. Le parole dei sindaci De Augustinis e Montani

La Strada statale 685 delle Tre Valli Umbre al centro dell’incontro che si è svolto ieri nella Sala del Trono di Palazzo Cesi ad Acquasparta, alla presenza dell’assessore regionale Enrico Melasecche e dei sindaci di Spoleto e Acquasparta Umberto de Augustinis e Giovanni Montani.

Un’occasione di confronto che è servita a fissare alcuni punti relativamente ai tempi e alla ripartenza dei lavori, in particolare per il tratto di circa 4 km tra Madonna di Baiano e Firenzuola.

“ Abbiamo un cronoprogramma preciso per le progettazioni definitive ed esecutive e le conseguenti approvazioni ministeriali – sono state le parole dell’assessore Melasecche – il tutto verrà completato nel corso del 2021, fatto questo che permetterà alla Regione Umbria di inserire il finanziamento del secondo stralcio Baiano-Firenzuola nel Contratto di Programma 2021-2025. Inseriremo certamente anche la progettazione esecutiva dell’ultimo tratto fino ad Acquasparta, facendo il possibile per riuscire ad ottenere anche le risorse per la realizzazione. Ovviamente, in questo quadro, ogni altra possibilità di finanziamento verrà colta per fare in modo che l’opera possa essere completata”.





La necessità di migliorare i collegamenti viari è, infatti, legata anche allo sviluppo turistico e, quindi, economico non solo di Spoleto, Acquasparta e dei territori limitrofi, ma anche della Valnerina, rappresentando di fatto un’opportunità per creare una rete all’interno di un’area che, ad oggi, è penalizzata proprio dall’assenza di infrastrutture di collegamento adeguate.

“ L’impegno a far sì che il progetto di completamento rientri tra quelli previsti nel Contratto di Programma – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – è un elemento che abbiamo accolto positivamente, perché permetterebbe non solo di far ripartire i lavori ma, in prospettiva, di riuscire finalmente ad ultimare un’opera fondamentale che interessa un territorio molto vasto”.

“ Ultimare la Tre Valli è indubbiamente un aspetto importante per tutti i nostri territori – sono state le parole del Sindaco Giovanni Montani – un’opera fondamentale che permetterebbe, incrociando la E45, di creare un crocevia nazionale nell’Italia centrale che avrebbe un impatto positivo per lo sviluppo delle nostre città”.

Nel corso dell’incontro l’assessore Melasecche ha fornito aggiornamenti anche per quanto riguarda il raddoppio ferroviario e gli interventi sulla Flaminia tra Terni e Spoleto: ”L’intervento tra Spoleto e Campello sul Clitunno sarà ultimato entro la primavera 2022 e questo permetterà di aggiungere un altro tassello importante che, da troppo tempo, non si riusciva a sistemare. Inoltre, come avevo promesso, tre degli undici mini progetti per la sistemazione della SS Flaminia tra Terni e Spoleto sono quasi pronti: a breve li presenteremo per procedere in primavera con le gare d’appalto”.