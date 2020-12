Completamento Tre Valli, il ringraziamento del sindaco de Augustinis all’assessore Melasecche

“Apprezziamo l’impegno sta mettendo nella programmazione degli interventi finalizzati ad interrompere l’isolamento viario e ferroviario di Spoleto”

“Abbiamo accolto con soddisfazione le parole dell’assessore regionale Enrico Melasecche per quanto riguarda il completamento della Tre Valli, sia in relazione al secondo stralcio Baiano-Firenzuola, sia per la parte di collegamento con Acquasparta – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – Questo dimostra come un impegno congiunto ed una interlocuzione costante a livello istituzionale possa aiutare a risolvere problematiche e criticità.

Apprezziamo quindi l’impegno che l’assessore Melasecche sta mettendo nella programmazione degli interventi finalizzati ad interrompere l’isolamento viario e ferroviario di Spoleto, un lavoro rispetto al quale stiamo offrendo tutta la collaborazione possibile e necessaria per arrivare, in tempi brevissimi, a risultati tangibili che potranno essere illustrati in un apposito incontro”.