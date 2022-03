Completamente arredato e allestito il nuovo Centro Diurno Alzheimer di Spoleto

Grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto

È stato completamente arredato e allestito il nuovo Centro Diurno Alzheimer (CAD) di Spoleto della Casa Bianca. Sono arrivati in queste settimane infatti gli ultimi arredi scelti. Si tratta di mobilio ed oggetti specialistici, volti a creare un ambiente famigliare e accogliente. Pensata come un vero e proprio Polo per i Servizi della Terza Età, alla Casa Bianca di fondamentale importanza sono le terapie non farmacologiche. Ed è proprio in questa ottica che si inseriscono gli arredi scelti per tutta la struttura, in particolare per il Centro Diurno Alzheimer.

Oltre ai complementi d’arredo scelti per gli spazi comuni; tavoli, sedie, poltrone, piano cucina e scaffalature, di notevole importanza sono le attrezzature specialistiche scelte per le diverse attività.

È stata infatti allestita una palestra attrezzata per le attività psicomotorie, una stanza Snoezelen con un carrello multisensoriale fornito di strumenti come giochi di luce e impianti audio. Questo spazio è studiato per ridurre nei pazienti affetti da Alzheimer lo stato di agitazione e confusione. Fondamentale anche la sala riposo, allestita con “poltrone-culla” e alcune bambole per la doll-therapy. Ogni ospite ha un proprio spazio, nel pieno rispetto della sua individualità fisica e psicologica, ma anche delle proprie abitudini.

Predisporre questi spazi è stato possibile grazie al fondamentale contributo elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, sempre molto vicina e sensibile alle esigenze del territorio ed in particolare dei soggetti più fragili e delle innovazioni nel campo della salute e della sanità.

È alla Fondazione CaRiSpo e al suo impegno che va il grande “grazie” degli operatori della struttura e degli ospiti per aver contribuito a creare un luogo dove è veramente possibile migliorare la qualità della vita delle persone.