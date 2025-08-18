Complesso monumentale di San Nicolò: al via la procedura per i lavori di miglioramento sismico del teatro

è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dell’ex Chiesa all’interno del Complesso monumentale di San Nicolò.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale, il Dipartimento 7 del Comune di Spoleto ha invitato quindici ditte a presentare la propria offerta entro lunedì 8 settembre per l’esecuzione dell’intervento.

I lavori previsti consentiranno di rinforzare le strutture della copertura, effettuare il consolidamento delle murature e delle travi delle capriate, intervenire sulle fondazioni per stabilizzare il portale in stile gotico e di consolidare l’arco trionfale, le strutture del presbiterio e la chiesa inferiore.

Per quanto riguarda l’intervento vero e proprio, che dovrà necessariamente attendere il completamento delle procedure di affidamento, se ne prevede l’avvio entro la fine del 2025. L’esecuzione dei lavori richiederà circa un anno, permettendo oggi di ipotizzarne la fine tra dicembre 2026 e l’inizio del 2027.

L’importo complessivo previsto è di € 1.500.000,00, di cui € 1.089.078,69 per lavori e €. 401.921,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 215.716,45.

Parallelamente prosegue l’iter per la valorizzazione del Complesso Monumentale di San Nicolò attraverso la creazione di un Hub multifunzionale, culturale, sociale e creativo, grazie al finanziamento di € 2.500.000,00 ottenuto dall’Ente attraverso il PNRR – Piattaforma Next Appenino per la linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio”.

“In queste settimane il Dipartimento 7, in collaborazione con il Dipartimento 3, sta lavorando alla presentazione della proposta progettuale definitiva e alla formalizzazione del partenariato speciale pubblico-privato – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Due gli obiettivi principali che stiamo perseguendo: da una parte assicurare la rapida ed efficace attuazione degli interventi necessari a rendere il Complesso di San Nicolò un centro polifunzionale per congressi, spettacoli, mostre e performance, dall’altra procedere all’affidamento della gestione delle attività e i servizi previsti dal progetto tramite concessione ai partner privati”.

“Per quanto riguarda i lavori del sisma s iamo finalmente prossimi al recupero di uno degli spazi culturali più importanti della nostra città – ha aggiunto l’assessora Manuela Albertella – La sistemazione dei danni causati dal sisma del 2016, i lavori di miglioramento sismico che inizieranno entro la fine dell’anno sono necessari ed indispensabili non solo per tornare a utilizzare questo luogo in condizione di totale sicurezza, ma anche e soprattutto per restituire a spoletini e turisti una parte importante del nostro patrimonio pubblico ormai chiusa ed inutilizzata da molti anni”.