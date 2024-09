Manca poco all’inizio della grandiosa manifestazione podistica molto cara a Norcia che quest’anno celebra l’ottava edizione: la Corri per Norcia, prova jolly del circuito podistico marchigiano-abruzzese Piceni&Pretuzi.

In seno alla società organizzatrice della Norcia Run 2017 si lavora a ritmo frenetico perché tutto sia perfettamente ultimato sia per sabato 28 settembre, giorno della vigilia, che domenica 29 con il clou delle varie gare.

Nelle edizioni precedenti, il fermento attorno a questa manifestazione ha raggiunto livelli notevoli sia per il contesto in cui si svolge (nel cuore del centro storico in piazza San Francesco) che per il suo ricco clichè con alcune novità.

Si comincia sabato 28 con la “Corsa dei Bambini” con partecipazione gratuita e gelato premio per tutti i piccoli atleti, a seguire presso il Bar Delizia musica, divertimento, birra ed enogastronomia per la Festa del Podista.

Domenica 29 settembre alle 10:00 lo start della gara competitiva e non sulla distanza di 10 chilometri, a seguire intorno alle 10:10 la partenza della camminata di 5 chilometri per tutta la famiglia con iscrizioni in loco la mattina dell’evento (solo ed esclusivamente per la camminata).

Tra i vari servizi disponibili per i partecipanti i parcheggi gratuiti, bagni e docce nei pressi della zona di partenza/arrivo, ricco ristoro finale per tutti i partecipanti e per il cui accesso è obbligatoria la presentazione a vista del pettorale di gara.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria e le prime tre società col maggior numero di arrivati, l’atleta uomo e donna classificati all’ultimo posto e anche l’atleta uomo e donna che stabiliranno il nuovo record cronometrico della manifestazione.