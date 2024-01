Commozione per l’intitolazione del canile ad Andrea e Tamara

Questa mattina la cerimonia. Foto

Questa mattina si è svolta l’intitolazione del canile comunale “La casa di Buddy” ad Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini, due giovani spoletini prematuramente scomparsi che nel corso della loro vita si sono particolarmente distinti per generosità e spirito di sacrificio nel sostegno e nella promozione di attività a favore dei cani randagi

Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato gli amici ed i parenti di Andrea e Tamara ed i rappresentanti istituzionali della Giunta e del Consiglio comunale, sono intervenuti il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco Stefano Lisci, l’assessore Agnese Protasi, Sandro Arcangeli Conti e Massimo Brunini.

​“Oggi ricordiamo due persone speciali, due giovani della nostra città che hanno dimostrato in vita un amore forte, una passione sincera nei confronti degli animali e dei cani in particolare – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – La decisione di intitolare il canile comunale alla memoria di Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini è una di quelle scelte che considero giuste, che rendono onore all’esempio che entrambi hanno saputo lasciare. Questa è una giornata importantissima, degna di essere vissuta insieme dalla nostra comunità”.

“Il lavoro dell’ufficio ambiente e del dipartimento ha permesso di realizzare questo momento così significativo. Li ringrazio – ha dichiarato l’assessore Agnese Protasi – Tamara e Andrea hanno rappresentato un valore così forte, un amore incondizionato nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e questo significa aver avuto alle spalle famiglie in grado di trasmettere loro questi stessi valori. Oggi celebriamo la vita di Tamara ed Andrea, il loro amore per gli animali. Come amministrazione abbiamo ritenuto doveroso manifestare la nostra vicinanza a questi due figli della nostra città e alle loro famiglie”.

“Aggiungere parole dopo quelle di Stefano e di Agnese é difficile – è stato l’intervento del sindaco Andrea Sisti – Provo un’emozione fortissima pensando ad Andrea e Tamara, ai loro genitori. Questo é un luogo di vita e questo senso di amore che hanno dato agli animali oggi ci permette di continuare a raccontare, attraverso questa intitolazione, il loro percorso di vita. A Massimo Brunini e Sandro Arcangeli Conti sono legato da ricordi importanti e piacevoli che hanno segnato momenti diversi della mia vita. Ai loro figli, Tamara e Andrea, dedichiamo questa cerimonia, questo momento così forte e intenso”.

“La città di Spoleto con questo gesto ci ha dimostrato grande vicinanza. Ringrazio la giunta e il Consiglio comunale per aver voluto compattamente questa intitolazione – è stato il saluto commosso di Massimo Brunini, papà di Tamara e sindaco di Spoleto dal 1999 al 2009 – Tamara ha avuto sempre un comportamento di grande disponibilità verso gli altri, anche attraverso il proprio lavoro, che le ha permesso di dare tanto al prossimo. É molto difficile riempire il vuoto provocato dalla sua scomparsa, ma come famiglia, alla luce di tutto quello che ha fatto Tamara in vita, siamo impegnati anche noi a dare una mano al canile comunale”.

“Andrea era un amante degli animali, al punto che ha perso la vita cercando di salvare un cane il giorno della vigilia di Natale – ha raccontato il papà Sandro Arcangeli Conti, rievocando il ricordo dell’incidente in cui perse la vita nel 2006 – Sono passati 17 anni dalla sua scomparsa, ma per noi é come se fosse accaduto ieri. Questa intitolazione, il nostro impegno a favore del canile comunale, ci permette di continuare a ricordare a tutti chi era Andrea e il suo amore per i cani”.