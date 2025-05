Riceviamo e pubblichiamo integralmente:



La maggioranza di centro sinistra ha proposto la costituzione di una Commissione per il Centro Storico, atta a individuare le problematiche che investono il cuore della città e, a seguire, avanzare mirate soluzioni.



Una Commissione che, nei propositi, dovrà durare un anno, limite ovviamente non vincolante.



Per regolamento comunale, alla stessa potrà aderire un esponente per ogni gruppo politico rappresentato in Comune.



Condividiamo appieno la decisione dei Consiglieri Grifoni, Cretoni, Imbriani e Bececco, di non voler far parte di tale Commissione, ponendoci nel contempo le seguenti domande:



1. Perché dopo tre anni e mezzo di amministrazione, la Giunta Sisti non ha ancora individuato le problematiche che investono il Centro Storico? Ha bisogno di una Commissione per farlo?



2. Quale esperienza professionale possono vantare i Consiglieri Comunali, anche se capaci, per costruire un progetto di analisi e soluzione delle reali problematiche che investono il cuore storico della città?



3. Un anno ancora per trovare i mali e individuare le cure, non significa perdere quel tempo prezioso che invece serve per non rendere la crisi attuale?



4. Perché si cerca di chiudere forzatamente la stalla dopo che hanno fatto scappare i buoi?



5. Per queste ragioni noi riteniamo che:



a) l’istituzione della suddetta Commissione è assolutamente inutile e serve alla maggioranza di centro sinistra solo per prendere tempo, evitando così di dare immediate risposte alle esigenze proprie del Centro Storico ( spopolamento, varchi, parcheggi, sicurezza, attività economica, arredo urbano, etc..), provvedimenti di stretta competenza della Giunta chiamata a governare dai cittadini. b) All’Interno delle Istituzioni esiste già la 2* Commissione Comunale, delegata dall’apposito Regolamento Comunale proprio ad analizzare i problemi su richiamati: perché non si utilizza questa legittima e autorevole componente amministrativa che, invece, rarissimamente viene convocata? c) Nel programma legislativo e amministrativo della maggioranza di centro sinistra, meglio conosciuto come linee di mandato, sono chiaramente riportate le intenzioni ed i propositi per ciò che concerne la gestione del centro storico: perché non vengono attuati? Ecco i motivi salienti per cui approviamo la decisione dei consiglieri Bececco, Cretoni, Imbriani e Grifoni di non partecipare alla su richiamata Commissione. Siamo disponibili a garantire, se interpellati, il nostro contributo propositivo nelle sedi appropriate, ma non vogliamo prendere in giro i cittadini gettando loro fumo negli occhi con iniziative farlocche che poco hanno a che vedere con la concretezza e le reali necessità della nostra gente e della città



Spoleto, lì 30 maggio 2025 LE SEGRETERIE







Fratelli d’Italia Forza Italia Lega Obiettivo Comune