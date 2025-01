Commissariato, interrogazione al Ministro dell’Interno dell’On. Pavanelli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La Deputata M5S Emma Pavanelli, in accordo con il portavoce di Spoleto, ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno sulla grave condizione del Commissariato di Polizia in viale Trento e Trieste.

Risulta infatti, dalle segnalazioni dei sindacati di polizia, che lo stabile presenti diversi problemi di accessibilità, sicurezza, igiene e agibilità oramai da anni. È pacifico che una condizione del genere non garantisce il migliore svolgimento delle attività e, soprattutto, la sicurezza e il decoro in cui i lavoratori all’interno dello stabile dovrebbero vivere.

Potrebbe quindi risultare ragionevole la richiesta di spostare temporaneamente gli uffici nell’antistante Istituto per Sovrintendenti al fine di procedere celermente ad una logica soluzione.

Problematica sicuramente datata questa del commissariato, tuttavia stupisce l’inerzia di un esecutivo che si riempie la bocca di sicurezza per i cittadini ma che non si preoccupa delle condizioni di chi, nella pratica, ogni giorno si adopera davvero per mantenerla.

Nell’attesa di una risposta concreta e rapida all’interrogazione e, soprattutto, a questa critica situazione, ringraziamo la Deputata Pavanelli sempre attenta e vigile alle esigenze territoriali. Come amministratori comunali restiamo disponibili all’ascolto delle parti interessate poiché crediamo che la sicurezza e il decoro nei luoghi di lavoro siano una priorità.

Movimento 5 Stelle Spoleto