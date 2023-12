Commemorazione in ricordo dei caduti della strage nazi-fascista a Mucciafora del 30 novembre 1943

Iniziativa organizzata dall’Anpi di Spoleto e di Terni il 3 dicembre 2023.

Nell’80° anniversario della strage, la sezioni ANPI “Probo Martinelli” di Spoleto e “13 Giugno” di Terni si recheranno a Mucciafora domenica 3 dicembre, a partire dalle 10.30, per ricordare e rendere omaggio alle vittime del 30.11.1943.

Saranno presenti i Sindaci del territorio e l’Associazione Turistica Pro Loco Mucciafora.

Per approfondire cosa accadde a Mucciafora il 30 novembre 1943 vi invitiamo a consultate il sito : https://www.straginazifasciste.it/?lang=it

I morti furono, sette abitanti del paese, Benedetti Pietro, Benedetti Sante, Bernarducci Luca, Ergasti Ilario, Fiorelli Bianca, Flammini Giuseppe e Leonardi Alessandro.

La Valnerina a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943 divenne rifugio per tutti coloro che sposarono l’antifascismo e decisero di combattere per la liberazione d’Italia, nelle file dei partigiani vi erano ufficiali italiani, soldati sbandati, civili e combattenti inglesi, americani, russi, jugoslavi e greci. Molti altri paesi furono teatro di scontri e di rappresaglie.

Per ricordare tutto questo, saremo a Mucciafora.

Sezioni ANPI “Probo Martinelli” di Spoleto

Francesco Giannini

Sezione ANPI “13 Giugno” di Terni

Nicola Zingarelli