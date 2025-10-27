Commemorazione dei Defunti e la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, le iniziative in programma

  • Redazione
  • Ottobre 27, 2025
  • EVENTI
    • Il Comune di Spoleto ha organizzato una serie di iniziative per celebrare la Commemorazione dei Defunti (2 novembre) e la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate (4 novembre).

     

    La prima in programma è quella di domenica 2 novembre con la Commemorazione dei Defunti che si terrà al Cimitero Monumentale dove alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa da S.E.R. Mons. Renato Boccardo e alle ore 15.45, al Sacrario ai Caduti, ci sarà la Deposizione di una corona e Resa degli Onori della Schierante in Armi del 2° Rgt Granatieri di Sardegna.

     

    Martedì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alle ore 11 in piazza Giuseppe Garibaldi sono in programma la Cerimonia dell’Alzabandiera, Resa degli Onori da parte della Schierante in Armi del 2° Rgt Granatieri di Sardegna e la lettura del messaggio del Capo dello Stato. A seguire alle ore 11.45 è prevista una cerimonia a Colle Attivoli con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e Resa degli Onori da parte della Schierante in Armi del 2° Rgt Granatieri di Sardegna.

     

     

    Si ringraziano per la collaborazione Archidiocesi Spoleto-Norcia, 2° Rgt Granatieri di Sardegna, Agenzia Industrie Difesa, SMMT, Rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ANPI, sez. Spoleto, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, sez. Spoleto, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo di Spoleto, Croce Rossa Italiana, comitato di Spoleto, Volontari della Protezione Civile e Banda Musicale “Città di Spoleto”.

