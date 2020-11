Comitato Vigilanza Ospedale: non c’è lo Spoleto City Forum

Le motivazioni

Riceviamo la nota stampa di Spoleto City Forum e pubblichiamo integralmente:

Vogliamo ringraziare il Sindaco per l’invito rivoltoci finalizzato alla designazione di uno o più rappresentanti del City Forum all’interno del costituendo Comitato di Vigilanza per la salvaguardia della salute e dell’Ospedale.

Abbiamo notato che il solo annuncio di costituzione di tale organismo, ha suscitato però polemiche e distinguo a livello istituzionale, fattore questo che, oltre a preoccuparci, ha portato il City Forum a soprassedere al momento alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Comitato, con l’impegno di esperire ogni azione affinchè tali polemiche si spengano il prima possibile.

Vogliamo evitare cioè che la nostra scelta di partecipazione, come quella della non partecipazione, possa essere pretestuosamente strumentalizzata per fini diversi da quelli della necessaria salvaguardia del nostro Ospedale.

Ci preme inoltre ricordare che lo Spoleto City Forum, ormai da moltissimi anni, ha seguito costantemente le vicissitudini del San Matteo, promuovendo numerose iniziative tese alla sua difesa, per le quali ha sempre cercato di coinvolgere le Istituzioni locali.

E questo sta facendo nel presente, ribellandosi alle decisioni regionali che hanno svuotato dalla sera alla mattina il nostro ospedale di tutti i servizi essenziali, compreso il Pronto Soccorso e, nel contempo, cercando di avere garanzie concrete per il ripristino futuro degli stessi.

Per questo motivo, a prescindere dal coinvolgimento o meno in seno al Comitato, auspicando che intorno al problema Ospedale si riesca a trovare l’unità di tutti, sosterrà il Sindaco e le Istituzioni locali, senza ma e senza se, per tutte quelle azioni, concretamente meritevoli di attenzione, che verranno promosse a favore del San Matteo.

Spoleto City Forum