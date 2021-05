Comitato Protesta Bianca per l’Ospedale: 8 domande per la presidente Tesei

Il comunicato stampa

In vista della conferenza stampa della Presidente Donatella Tesei il Comitato, il cui obiettivo primario è il completo ripristino del “San Matteo degli Infermi”, pone alcune questioni pregiudiziali e presenta le relative domande alla Presidente.

Gli argomenti sono:

– Ripristino immediato e completo dell’Ospedale con la qualità di D.E.A. di 1^ livello.

– Ripristino dei reparti essenziali, vale a dire:

Terapia intensiva coronarica, Punto Nascite e Pediatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Robotica, Pronto Soccorso con tutte le strutture coadiuvanti.

– Ricostituzione dell’Organico del Personale Medico-Sanitario, colmando le carenze indotte dalle recenti, inappropriate Determine Regionali.

– Rimessa in situ di tutte le strumentazioni preesistenti che risultano in parte trasferite in altri nosocomi.

– Dotazione, per il reparto di Radioterapia, dell’acceleratore lineare, previsto da anni nel libro bianco regionale.

Le domande per la Presidente sono:

– Qual è il cronoprogramma previsto?

– Quali sono i tempi, gli interventi, gli acquisti, il piano finanziario?

– Qual è il piano per la reintegrazione del personale dirottato versi altri siti e l’implementazione dello stesso?



Il Comitato non intende più accontentarsi di parole vaghe, di promesse al vento, di scadenze sempre prorogate, di programmi fumosi tesi a perdere tempo.

I CITTADINI PRETENDONO RISPOSTE CHIARE, ORA E SUBITO.