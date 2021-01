“Come rendere felice mio figlio?”, due seminari organizzati dal Comune di Spoleto e dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio

Appuntamento il 15 e 22 gennaio

Come rendere felice mio figlio? Questo il titolo dei due seminari, in programma il 15 e 22 gennaio, organizzati dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio e dal Comune di Spoleto nell’ambito degli interventi di Agenda Urbana.

Gli incontri, che saranno condotti dalla dott.ssa Maria Luisa Papa e dal dott. Mauro Benedetti e si terranno sulla piattaforma Zoom dalle ore 17 alle ore 19, sono rivolti ai genitori con figli da 0 a 14 anni e tratteranno il concetto di felicità: dal valore che può avere per un adulto la felicità del proprio figlio a come è possibile costruirla; dal ruolo che hanno le emozioni, l’affettività, la comunicazione all’interno della famiglia, fino alle regole e alle azioni da mettere in campo.

La dott.ssa Papa e il dott. Benedetti dialogheranno con i genitori con l’obiettivo di fornire risposte e spunti di riflessione affinché questo percorso, seppur ostacolato dalla continua ricerca di soddisfazioni materiali, appaia più chiaro e meno irrealizzabile di come sembra. Centrali saranno quindi i temi educativi, il sostegno alla crescita dei figli e la ricerca della felicità.

La dott.ssa Maria Luisa Papa è psicologo psicoterapeuta di formazione psicoanalitica – Dirigente Sanitario Psicologo presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile della USL 2 di Perugia e del Servizio Adozioni Nazionali e Internazionali del Comune di Perugia.

Il dott. Mauro Benedetti è psicologo psicoterapeuta di formazione psicoanalitica – Dirigente Sanitario Psicologo nella Asl di Perugia.

La partecipazione al corso è gratuita. Per prenotarsi ed iscriversi è sufficiente telefonare ai numeri 0743 221300 (segretaria) o 339 7390815 (Eleonora).​