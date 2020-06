Il comunicato stampa di Alleanza Civica e Spoleto Popolare

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come può il sindaco dichiarare di essere ancora speranzoso dopo il fallimento dichiarato dal Tribunale della ex Pozzi?

Quando proprio lui aveva fatto intendere che doveva far risolvere tutto da Roma e aveva annunciato pubblicamente importanti positivi sviluppi e offerte interessanti da parte di non meglio identificati investitori.

Ormai non ci sono parole, … è tutto incomprensibile!

Che la ex Pozzi, fosse un’azienda in crisi irreversibile era evidente, che le azioni da poter mettere in campo fossero ridotte al lumicino era altrettanto chiaro;perché allora, ci domandiamo, illudere le persone? Quale è l’interesse? Quello del tirare a campare?

Sembra che il nostro Sindaco sia completamente avulso dalle problematiche della città.

Oltre che con la vicenda Pozzi, ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione con la proposta di regolamento di rateizzazione dei pagamenti delle tasse camunali. Anche in quel caso non c’è stata la partecipazione con i soggetti interessati, se non tardiva, e nel luogo non deputato. È come se si fossero rifiutati di capire la grave situazione economica che le aziende stanno vivendo a causa del Covid.

Noi, che in Commissione eravamo presenti, abbiamo fatto la nostra parte; abbiamo, insieme alle associazioni di categoria e ad alcuni Consiglieri della maggioranza, fatto ritirare la pratica e quando verrà ripresentata faremo le nostre proposte.

Noi non siamo soddisfatti quando le aziende falliscono; Noi non abbiamo perso il contatto con la realtà.

È urgente che chi amministra la nostra città prenda in considerazione la vera realtà fatta di persone che, per la quasi totalità, non percepisce oltre 10 mila euro al mese, covid, o non covid!

Alleanza Civica

Spoleto Popolare