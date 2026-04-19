Colpo salvezza Spoleto: 2-0 alla Pontevecchio e fuga dalla zona rossa

Lo Spoleto rialza la testa nel momento più delicato della stagione e lo fa nel segno di Emmanuele Loretoni. Nella 28ª giornata di Eccellenza, terzultimo atto del campionato, i biancorossi superano con un secco 2-0 la Pontevecchio al “Rutili” di San Giovanni di Baiano, centrando una vittoria pesantissima che vale l’uscita dalla zona playout.
Esordio perfetto sulla panchina dello Spoleto per Loretoni, promosso primo allenatore, dopo le dimissioni di Isidori e fresco della vittoria del campionato con la formazione Juniores. La partita si sblocca al 19’ del primo tempo grazie a Kola. Nella ripresa è ancora lui, al 5’, a chiudere i conti su calcio di rigore, firmando una doppietta importantissima.
Tre punti d’oro che cambiano la classifica: lo Spoleto sale a quota 34, supera proprio la Pontevecchio (ferma a 32) e mette la testa fuori dalla zona calda quando mancano solo due giornate al termine. In vetta continua la corsa dell’Angelana con 59 punti, seguita da Pietralunghese (54) e Tavernelle (49).
Ora lo sguardo è già rivolto alla 29ª giornata: il 26 aprile lo Spoleto farà visita al PontevalleceppiRipa in una sfida che potrebbe avvicinare ulteriormente la salvezza.