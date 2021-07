Colpo Perugia, preso Dell’Orco

Per lui 54 gettoni in Serie A con le maglie di Sassuolo, Empoli (con la quale ha realizzato al momento l’unico gol in massima serie) Lecce e Spezia, quest’ultima nella scorsa stagione.

Ha militato anche nel Novara, Ascoli e Feralpisalò e vestito la maglia dell’Italia Under 20 per 7 volte.

Nella foto in evidenza, tratta dal sito ufficiale del Perugia, il nuovo acquisto in compagnia del Direttore Generale Gianluca Comotto.