Collicola25. Successo per la tre giorni dedicaata ai 25 anni del museo

Si è conclusa ieri Collicola25, la tre giorni di iniziative dedicate ai 25 anni dalla nascita del museo. Dal 28 al 30 novembre gli spazi di Palazzo Collicola sono stati animati da incontri, presentazioni, visite guidate speciali e inaugurazioni. Ogni appuntamento ha registrato il tutto esaurito, con una partecipazione ampia e trasversale – oltre 300 persone – che ha confermato l’interesse e l’affezione della città nei confronti della sua istituzione culturale.

La rassegna si è aperta venerdì 28 novembre con la partecipazione dell’autore e graphic designer Riccardo Falcinelli, che ha presentato Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie, in dialogo con il direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini. L’iniziativa, che ha richiamato numerosi appassionati e addetti ai lavori, si è caratterizzata come un “viaggio” nella storia delle rappresentazioni del viso guidato da Falcinelli con un approccio multidisciplinare, dalla storia dell’arte alle neuroscienze, dalla storia politica alla semiotica. L’incontro, inserito nelle attività di valorizzazione della Biblioteca comunale “G. Carandente”, è stato supportato dalla Regione Umbria.

La giornata di sabato 29 ha visto il tutto esaurito alle due visite guidate, a cura di Maggioli Cultura, alla Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”, impreziosite dalle letture degli studenti del Liceo “Sansi Leonardi Volta” che, dopo essere stati condotti dai loro docenti in un percorso di scoperta della collezione e dei suoi protagonisti, hanno partecipato alla scelta dei testi e alla restituzione narrativa delle opere.

In omaggio all’evento, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” hanno realizzato una selezione di dolci a tema artistico: un lavoro nato dallo studio delle collezioni di Palazzo Collicola e della figura di Giovanni Carandente, insieme ad altre personalità dell’arte contemporanea. I dessert, veri e propri omaggi visivi e creativi, sono stati offerti al pubblico al termine delle visite, riscuotendo grande apprezzamento.

Molto partecipata anche la giornata di domenica 30 novembre, cominciata la mattina con l’inaugurazione della mostra Transforming Voices di Miguel Gaggiotti: un’avvolgente installazione video incentrata sulle toccanti testimonianze di donne provenienti dai territori al confine tra Messico e Stati Uniti, che ha visto tra i protagonisti, insieme a un gruppo di autori e sound designer internazionali, anche il regista spoletino Duccio Brunetti nel ruolo di art director.

Nel pomeriggio si è tenuta la presentazione del restauro del dipinto Ester e Assuero (1833) di Scipione Pistrucci, realizzato grazie al sostegno di Inner Wheel Club di Spoleto – Distretto 209 e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. L’incontro si è aperto con i saluti del direttore di Palazzo Collicola, Saverio Verini, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a quanti, nel corso dei primi venticinque anni del museo, hanno contribuito a renderne possibile la crescita, lo sviluppo e la capacità di dialogare con la città e con il pubblico.

La presentazione è poi proseguita con gli interventi del Presidente di Inner Wheel Club di Spoleto, Caterina Calabresi, che ha illustrato le motivazioni dell’associazione e l’impegno nel sostenere il restauro dell’opera, della professoressa Giovanna Sapori, che ha sapientemente introdotto l’opera e contestualizzato la figura di Scipione Pistrucci nel panorama artistico ottocentesco, sottolineando i legami tra l’artista e Spoleto e della restauratrice Antonella Filiani, presidente di Coo.Be.C., che ha infine presentato il lavoro svolto, ricostruendo le fasi dell’intervento e le scelte conservative adottate per restituire alla tela la sua piena leggibilità. Al termine degli interventi l’opera è stata mostrata al pubblico, nuovamente visibile negli ambienti del piano nobile di Palazzo Collicola.

“La riuscita di Collicola25 – ha affermato il vicesindaco Danilo Chiodetti – conferma l’importanza del percorso avviato a Palazzo Collicola e la sua vocazione a luogo dinamico, inclusivo e capace di dialogare con pubblici diversi, intrecciando memoria, formazione e sperimentazione artistica. Il coinvolgimento di scuole, professionisti, associazioni e cittadini è la prova che la cultura cresce quando è costruita insieme. Proseguiremo su questa strada.”

L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” e del Liceo “Sansi Leonardi Volta”, gli operatori di Maggioli Cultura, l’Inner Wheel Club di Spoleto – Distretto 209, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, gli artisti Duccio Brunetti e Miguel Gaggiotti, i relatori, le associazioni e i collaboratori che hanno messo a disposizione professionalità e competenze. Un riconoscimento va inoltre al pubblico, che con la propria presenza ha ribadito il valore del museo come spazio vivo e partecipato.