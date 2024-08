Collaborazione tra Superga 48 e Spoleto Calcio, Lisci: “Buone prospettive per il futuro, si sta facendo un primo passo”

Continuano le interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e le società sportive di calcio di Spoleto per consolidare la collaborazione tra tutte le associazioni calcistiche e sviluppare al meglio i propri settori e le proprie impiantistiche.

Nei giorni scorsi si sono svolti una serie di incontri per risolvere la problematica dell’ASD Spoleto Calcio che, con l’inizio degli interventi PNRR per la demolizione e ricostruzione del vecchio palazzetto, non potrà disputare le partite del prossimo campionato nello stadio comunale “Giancarlo Mercatelli”.

A riguardo, nel corso dell’incontro che si è svolto ieri, martedì 6 agosto, con il vicesindaco Stefano Lisci, la Società sportiva Superga 48 si è resa disponibile a costruire un percorso condiviso di collaborazione con lo Spoleto Calcio, sottolineando al contempo anche la necessità di un coinvolgimento delle altre società calcistiche per la buona riuscita del progetto.

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il vice sindaco Stefano Lisci – fin dall’inizio ha cercato di trovare punti di contatto, di condivisione e collaborazione tra tutte le società, per rafforzare l’elemento aggregativo dello sport. Sotto questo aspetto accogliamo favorevolmente la disponibilità della Superga 48 e auspichiamo che possa essere da esempio per le altre società calcistiche, affinché sia possibile individuare ulteriori elementi di condivisione e affrontare in maniera congiunta, società e amministrazione comunale, le diverse problematiche che possono interessare le varie società. Ritengo che così facendo si possano gettare le basi per la buona riuscita del nostro progetto”.