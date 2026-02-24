Cocaina nascosta in un guanto di lattice: giovane arrestato della Polizia

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo – cittadino albanese, classe 1998 – poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente e contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nello specifico, durante il servizio di controllo del territorio nel centro della città, gli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto hanno ricevuto la segnalazione di un soggetto con atteggiamenti sospetti.

Nel giro di poco tempo i poliziotti sono riusciti a rintracciare un giovane corrispondente alle descrizioni fornite, il quale, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Sottoposto a controllo e successiva perquisizione personale, è stato trovato in possesso di denaro contante e di una chiave di accesso a un’abitazione situata nelle immediate vicinanze. Gli accertamenti hanno condotto alla perquisizione dell’immobile, all’interno del quale sono stati rinvenuti alcuni telefoni cellulari e sostanza stupefacente che, dai successivi accertamenti del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica è risultata essere stupefacente tipo cocaina, suddivisa in più involucri termosaldati e occultata all’interno di un guanto in lattice.

Il peso complessivo della sostanza sequestrata è risultato pari a circa 6,5 grammi, già frazionati in dosi pronte per la cessione. La sostanza stupefacente e i telefoni cellulari sono stati quindi posti sotto sequestro.

Accompagnato in Commissariato, al termine delle attività di rito, il 28enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Spoleto, trattenuto presso la casa di reclusione di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida.

Comunicato stampa della Questura