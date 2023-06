Claudio De Moraes ed il suo staff confermatissimi al timone della Ducato Futsal Spoleto

Nonostante le tante offerte, l’allenatore brasiliano resta a Spoleto! Con lui anche Marini e D’Angeli

Sta già gettando le basi per la stagione che verrà la Ducato Futsal Spoleto. E lo fa con la conferma più gradita: Claudio De Moraes sarà ancora il responsabile tecnico della prima squadra. Dopo la meravigliosa cavalcata che ha portato Rosi e compagni a trionfare nel campionato di serie C2 all’esordio assoluto, sarà ancora l’italo-brasiliano, ma spoletino di adozione, a sedere sulla panchina dei gialloverdeblù (panchina si fa per dire, il mister sembra ancora intenzionato a dire la propria anche sui parquet della C1 che verrà). La conferma non era scontata, viste le offerte che sono giunte a De Moraes da diverse parti d’Italia. Ma il cuore resta a Spoleto ed il progetto futsal della Ducato Spoleto è solo agli albori. Visto che squadra che vince non si cambia, rimarranno in sella anche Andrea Marini, nel suo ruolo di allenatore in seconda e Michele D’Angeli, preparatore dei portieri. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le conferme nella rosa dei giocatori ed i nuovi innesti.