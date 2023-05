Civici X Spoleto, occorre un cimitero per gli animali d’affezione

Le consigliere Loretoni e Maso annunciano una mozione

Sempre più persone decidono di adottare un animale domestico che con il tempo spesso diventa parte integrante del nucleo famigliare. Non solo nelle campagne, ma anche nei centri urbani, all’interno di appartamenti e strutture condominiali sono sempre di più le famiglie che scelgono di prendere un animale da compagnia.

Le motivazioni sono molteplici, dall’amore per gli animali, alla ricerca di colmare il vuoto della solitudine, ma anche come supporto in situazioni di disagio di diversa natura.

Cresce anche la diversità di tipologia degli animali adottati. Cani, gatti, uccellini, criceti e conigli entrano nelle nostre case e ci accompagnano nella vita di ogni giorno. Una vita che, purtroppo, come per tutti, non è eterna neanche per loro. Nasce così la necessità di accogliere il sentimento diffuso di quanti vogliono dare sepoltura ai propri animali domestici.

La mozione di CiviciX Spoleto a firma della consigliera Donatella Loretoni intende sollecitare l’amministrazione comunale all’individuazione e realizzazione di un luogo idoneo per la sepoltura degli animali d’affezione, così come sta già avvenendo in molti altri comuni in tutta Italia.

Donatella Loretoni,

Consigliera Comunale di CiviciX Spoleto

Francesca Maso

Consigliera Comunale

Coordinatrice CiviciX Spoleto