“Cives Castel Ritaldi” presenta la lista a sostegno del candidato Sindaco Piero Ugolini

Domenica 28 aprile è stata ufficializzata la lista “Cives Castel Ritaldi”. Il candidato Sindaco Piero Ugolini ha voluto, non a caso, fosse la biblioteca comunale a ospitare il primo appuntamento con i cittadini, spiegando “qui c’è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici, le nostre tradizioni e il nostro futuro”.

“Il nome della lista – ha spiegato Ugolini – è stato scelto per rivendicare energicamente i diritti di cittadinanza di una comunità che, nonostante una collocazione tra le più belle del territorio umbro, da troppo tempo è in una zona d’ombra che ne limita lo sviluppo”.

Oltre a tutti i candidati della lista, ha partecipato al primo incontro ufficiale un pubblico oltre le aspettative nel numero e nella rappresentazione del tessuto sociale castelritaldese. Gradita e funzionale la ppresenza degli esponenti della maggioranza politica spoletina, tra cui il Sindaco Andrea Sisti che ha aperto l’iniziativa elettorale.

L’avvio della campagna elettorale ha permesso di far conoscere la lista che si presenterà alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, composta da molti giovani con il loro entusiasmo, alcuni esponenti di indiscussa esperienza e le donne, altamente rappresentate.

Una squadra, quella di Piero Ugolini, ben equilibrata, piena di energie che rende autentico il significato del “noi”, sottolineato più volte dallo stesso durante la presentazione, formato da Carla Erbaioli, Dajana Celli, Selene D’Aloisio, Natasha Ginevri, Arianna Finocchi, Arezia Cremaschi, Francesco Capaldini, Marco Cesaretti, Pietro Filippucci, Samuele Frascarelli, Luca Terenzi, Francesco Venturi.

“Questo è il gruppo. Un gruppo non si trova, si crea, quindi questo è ciò che noi abbiamo creato – ha rafforzato il candidato sindaco durante l’incontro -. Il volto di un gruppo sono i lineamenti di tutti, su cui scommetteremo per il futuro”.

“Sapere dove andare e sapere come andarci” è la mission di una compagine che, insieme ai sogni ed alle ambizioni per il territorio, mette in campo la consapevolezza di essere in grado di poterli realizzare. Tuttavia, la squadra di Ugolini sa pure di dover ripartire al cospetto di una decadenza socio-economica e culturale del territorio che si è palesemente materializzata in appena cinque anni di destra.

“Abbiamo perso interi segmenti di generazioni per emigrazione – ha proseguito -, c’è stata una sconcertante perdita di servizi per imprese e cittadini. Come è stato possibile che l’Amministrazione comunale non abbia aperto un’ampia riflessione, e non abbia creato misure per evitare questo? È palese l’assenza totale di visione, di una programmazione che non può essere sostituita dalla maldestra sovraesposizione autocelebrativa sui social”.

La lista Cives Castel Ritaldi ha lanciato un messaggio dai toni Kennedyani sull’attenzione alla persona, al sociale vissuto non di facciata. “I cittadini sono al centro del nostro progetto e parte attiva – ha concluso -, la ricchezza del territorio, che non si legge solo in numeri. Abbiamo il dovere di sognare e di essere ambiziosi senza dimenticarci che prima di tutto dobbiamo risolvere i problemi di tutti i giorni della cittadinanza”.