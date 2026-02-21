City Forum, pieno mandato a Spitella: priorità al rilancio del San Matteo e al ripristino del DEA di I livello

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:



Le Associazioni aderenti al City Forum riunite in assemblea ordinaria hanno confermato la fiducia ed il mandato al proprio portavoce Leonello Spitella, a proseguire nell’azione dedicata ai problemi del territorio, con priorità assoluta alla reintegrazione dei reparti DEA e materno infantile dell’Ospedale “San Matteo”. Nella citata adunanza inoltre sono state messe in evidenza alcuni argomenti di rilevanza socio-economica. La necessità che gli Enti locali, con capofila i Comuni di Spoleto, Norcia e Acquasparta rilancino il completamento della “Tre Valli” da Spoleto ad Acquasparta, il recupero produttivo del sito dismesso dell’ex Pozzi, la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Spoleto e le Associazioni di categoria per l’utilizzo dei fondi “Agenda Urbana” per favorire lo sviluppo delle attività commerciali e turistico-economico del centro storico cittadino ed un diverso approccio alle aree nevralgiche delle periferie a valle. Quanto alla vertenza Ospedale, le Associazioni del City Forum rilevano che, avvicinandosi il rinnovo elettorale amministrativo, i gruppi politici cittadini dovrebbero affrontare tale questione focale: la Regione dovrebbe revocare tutte le delibere che prevedono un Polo Foligno-Spoleto con il “San Matteo” ridotto a presidio di modeste attività programmate con drastica riduzione dei posti letto. Riteniamo grave il disservizio causato alla cittadinanza interessata perché il punto nascita è stato l’unico in Umbria ad essere sospeso nel 2020 ed il “divieto” a nascere in questo reparto, che è stato sempre tra i più importanti ed efficienti della Regione e punto di riferimento per i comuni del comprensorio e della Valnerina. Il City Forum si conferma disponibile ad ogni confronto in merito e ribadisce che se si vuole considerare il San Matteo un “ospedale in rete” occorre riattivare i reparti fondamentali di un DEA di primo livello, come il chirurgico, medico, traumatologico, cardiologico, urologico, anestetico-rianimatorio ed il Punto Nascita-Pediatria. Il City Forum continuerà il suo impegno a rappresentare la cittadinanza, dando seguito alla raccolta firme sottoscritta da 10.000 persone e presentata alla Regione ed intensificherà il suo impegno verso le istituzioni competenti per l’implementazione della sanità ospedaliera pubblica di Emergenza-Urgenza. Nell’incontro svoltosi il 18 febbraio alla Palazzina Micheli sia il Sindaco Sisti sia Angelo Scatena, della Segreteria Provinciale della Cgil di Perugia, hanno dichiarato che l’Ospedale ”San Matteo” dovrà riavere tutti i reparti di un DEA di I° livello, a cominciare inderogabilmente dal Punto Nascita. Il City Forum auspica l’impegno diretto di queste istituzioni per il raggiungimento di tali finalità.