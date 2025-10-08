Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La manifestazione di sabato 11 ottobre ore 10e30 presso la Palazzina Micheli indetta dal City Forum e dai Comitati cittadini è aperta a tutti e non è strumentalizzabile da alcun partito. Ciò non significa che rinunciamo a denunciare le responsabilità delle forze politiche e la complice inerzia delle cariche istituzionali. La nostra unica finalità è rivendicare il futuro dell’Ospedale “San Matteo” come struttura di nascita ed Emergenza-Urgenza dei comprensori Spoletino e Valnerina. Come l’abbiamo fatto verso le precedenti Giunte Regionali a loro tempo di sinistra, Lorenzetti e Marini, e poi di destra, Tesei-Coletto, così lo facciamo verso l’odierna Giunta di sinistra Proietti-Bori. Se i partiti preferiscono tacere o ingannare la gente per compiacere i loro livelli regionali, noi che abbiamo un mandato unanime della popolazione andremo avanti nonostante loro, ma è giusto che i cittadini sappiano. C’è una Regione che, mancando agli impegni programmatici su cui ha preso i voti, non vuole riattivare i Reparti e Primari autonomi, ma anzi, proseguendo la politica del “Terzo Polo”, minaccia di espellere Spoleto, come un borgo secondario, dalla “rete dell’emergenza” e da quella “oncologica”. La manifestazione dirà che questo territorio non si assoggetterà mai a questo disegno e anzi si leverà in tutte le forme a difesa del proprio diritto alla salute pubblica ospedaliera.

Spoleto City Forum delle libere Associazioni