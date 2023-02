“Cittadini consapevoli e attivi per il paesaggio e l’ambiente”, se ne parla all’Istituto Alberghiero

Il convegno è in programma il 24 febbraio

“CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE”. Questo il tema, attualissimo, del convegno nazionale organizzato a Spoleto dalla Apidge (Associazione Professionale Insegnanti Discipline Giuridiche ed Economiche) e dall’Alberghiero De Carolis.

Si parlerà, dunque, di un argomento di grande importanza e trattato nelle lezioni dell’Istituto ed in vari progetti. Gli interventi previsti sono di assoluto livello, coinvolgono tra l’altro, Italia Nostra, associazione che ha la tutela ambientale come suo fine statutario, la Professoressa Marta Cerioni, della Università delle Marche e l’assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Spoleto, Agnese Protasi.

I lavori di venerdì 24 febbraio saranno per altro trasmessi in diretta streaming sul sito della Apidge e su quello de “La voce della scuola” (canale youtube @lavocedellascuola).

Interverranno:

Roberta Galassi – Dirigente Scolastica IPSEOASC Spoleto

Andrea Sisti – Sindaco di Spoleto

Agnese Protasi – Assessore Transizione Ecologica Comune di Spoleto

Andre Sisti – Sindaco di Spoleto

Gaetano D’Angelo – APIDGE Nazionale

Caterina Sapori – Presidente Italia Nostra Spoleto

Paolo Ciri – APIDGE Umbria

Marta Cerioni – Docente di “Diritto delle Istituzioni Pubbliche” presso la facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche

Giuseppina Cutolo – Referente nazionale per l’Educazione al Patrimonio di Italia Nostra

Piero Pacchiarotti – Presidente della Civita Film

Luigi Fressoia – Presidente Italia Nostra Perugia

Ezio Sina – Presidente Nazionale APIDGE

“Il tema centrale dell’edizione 2023 dell’ITFF scuola – spiega Ezio Sina, presidente di APIDGE – è ispirato ai criteri guida alla base dell’ordinamento giuridico italiano, che fanno riferimento all’Articolo 9 della Costituzione Italiana che quest’anno compie 75 anni, ma che proprio un anno fa ha subito nel contesto un’importante azione di revisione”.

In un primo momento congressuale saranno approfonditi i temi più attuali dopo la revisione degli Articoli 9 e 41 della Costituzione.

In un secondo momento poi si andrà a declinare il progetto ed i contorni del concorso riservato alle scuole secondarie in cui – attraverso video e cortometraggi – si potranno mettere in vetrina le migliori pratiche didattiche in educazione civica e nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Nel corso dell’evento saranno proiettati alcuni filmati protagonisti delle precedenti edizioni, tra cui il vincitore del Trofeo ITFF 2022, della scuola libanese di Sabra.