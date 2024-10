Cittadinanzattiva Umbria a favore di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul tumore al seno – Campagna Nastro Rosa

Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, il tumore più frequente fra le donne. Ogni anno in Italia si registrano oltre 55.000 diagnosi, una donna su otto si ammala nell’arco della vita. Grazie alla ricerca, oggi l’88% circa di loro è viva dopo cinque anni dalla diagnosi. La sfida è però ancora aperta per il 12% circa di pazienti colpite dalle forme più aggressive, per le quali le cure non sono ancora abbastanza efficaci.

Il nastro rosa di AIRC, simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore, è incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto. L’invito è quello di affrontare insieme le sfide più difficili che richiedono un impegno ancora maggiore per i ricercatori, per arrivare al traguardo di AIRC: curare tutte le donne!

A sostegno della ricerca, Cittadinanzattiva organizza un’edizione speciale di “SpoletoCammina”, una camminata in rosa per le vie della città, il 27 Ottobre alle ore 10 con partenza dalla Casina dell’Ippocastano in viale Matteotti, in ricordo della nostra grande “cittadina attiva” Rossana Santi nel giorno del suo compleanno.

La partecipazione alla camminata è ad offerta libera, le donazioni verranno raccolte alla partenza da Cittadinanza Attiva Umbra e il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione AIRC. In questa occasione, per sostenere ulteriormente il lavoro dei ricercatori contro il tumore al seno, Cittadinanza Attiva Umbra e i volontari di AIRC distribuiranno le spillette con il nastro rosa incompleto di AIRC a fronte di una donazione minima di 2 euro.

Itinerario: Casina dell’Ippocastano, viale Matteotti, via Brignone, Arco di Druso, piazza del Mercato, via del Municipio, giro della Rocca, Duomo, piazza della Signoria, Corso Mazzini, viale Matteotti, Casina dell’Ippocastano.