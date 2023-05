Cittadinanzattiva Spoleto e Comitato rifiuti zero Spoleto rilanciano il sondaggio sulla soddisfazione dei cittadini rispetto al servizio di raccolta rifiuti

Ecco come compilare il questionario

Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

A fine marzo sono usciti i risultati di un sondaggio di customer satisfaction rispetto al Servizio di Igiene Urbana, effettuato tramite interviste ad un campione di 800 cittadini maggiorenni che risiedono nei 22 Comuni serviti da Valle Umbra Servizi.

I risultati del sondaggio hanno premiato il gestore! Il giudizio complessivo sul servizio di igiene ambientale è stato: l’87,9% di soddisfatti valutazione complessiva della raccolta rifiuti su strada 84,3% soddisfatti valutazione complessiva della raccolta rifiuti porta a porta 89,6% soddisfatti e nello specifico sulla frequenza di svuotamento rifiuti raccolta porta a porta 86,1% soddisfatti.

In data 12 maggio 2023 sul sito d12 maggio 2023el VUS si legge che a Spoleto c’è stato un incremento della raccolta differenziata di ben 4,9 punti percentuali, passando dal 61,9 al 66,8% dovuta alla riorganizzazione della raccolta porta a porta degli ultimi mesi del 2022 e i primi del 2023… merito del nuovo calendario!

A Spoleto i cittadini continuano invece a lamentarsi giornalmente proprio del nuovo calendario che ha previsto un ridimensionamento del servizio, che li costringe a tenere in casa i rifiuti, per troppo tempo, in attesa del giorno di raccolta, a fronte di un aumento della Tari.

A tale proposito, Cittadinanzattiva e il Comitato rifiuti 0 Spoleto, in un’ottica propositiva, si apprestano a rilanciare l’indagine, solo rispetto al servizio di raccolta rifiuti, su strada e porta a porta, nel comune di Spoleto. I risultati saranno poi portati all’attenzione della dirigenza VUS sperando in un confronto costruttivo e onesto sulle criticità o meno che emergeranno dai risultati del sondaggio, sulla percentuale di riciclo rispetto alla percentuale di raccolta differenziata, sulla vendita della materia riciclata e sui progetti del PNRR.

Il questionario può essere compilato tramite il link https://forms.gle/W9CebX9N9CPeHAkPA

o nella sede di Cittadinanzattiva in via XXV Aprile n. 44, il martedì ore 9.30/12.30 – 17.00/19.00; il mercoledì ore 16.00/18.00 e il venerdì 15.30/18.30